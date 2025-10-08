Le Tech Show Paris 2025 se tiendra les 5 et 6 novembre prochains

Le Tech Show Paris réunira près de 8 000 professionnels au Paris Expo Porte de Versailles. Au programme : 5 salons dédiés à l'innovation IT, 170 conférences et des formats inédits. Le JDN est partenaire.

Les 5 et 6 novembre prochains, le Paris Expo Porte de Versailles accueillera la nouvelle édition du Tech Show Paris, le plus grand rassemblement B2B dédié aux dernières tendances IT et à la transformation digitale dont le JDN est partenaire. Véritable carrefour d'échanges, de networking et de prospective, cet événement phare réunira plus de 7900 décideurs et experts de l'écosystème tech français et international.

Cinq salons pour couvrir tout le spectre de l'innovation

Avec un seul badge, les participants pourront accéder gratuitement aux cinq salons majeurs hébergés par le Tech Show Paris 2025 :

Cloud & AI Infrastructure, pour tout savoir sur le futur du cloud computing et de l'intelligence artificielle

Cloud & Cyber Security Expo, dédié aux dernières innovations en matière de cybersécurité et de protection des données

DevOps Live, le rendez-vous des professionnels du développement, de l'intégration et du déploiement continu

Data & AI Leaders Summit, consacré à la valorisation de la donnée et aux applications concrètes de l'IA en entreprise

Data Centre World, sur les infrastructures data centers

Au fil des deux jours, plus de 170 conférences et tables rondes seront animées par des intervenants de renom, à l'image d'Aldrick Zappellini (CDO Groupe Crédit Agricole), Alain Rogulski (CISO Carrefour) ou encore Roxanne Varza (Directrice de Station F).

Parmi les sujets phares de cette édition, on peut citer les cas d'usage et les limites de l'IA générative en entreprise, les enjeux de gouvernance éthique des données, l'impact de la géopolitique sur la cybersécurité ou encore les défis de diversité et d'inclusion dans le secteur tech.

Nouveaux formats

En parallèle des keynotes, de nouveaux formats feront leur apparition comme les ateliers interactifs, des sessions en petits groupes pour échanger entre pairs sur des problématiques concrètes de cloud, d'IA, de cybersécurité et de transformation numérique.

Outre son riche programme de conférences, le Tech Show Paris se distingue par son exposition réunissant plus de 275 acteurs majeurs : fournisseurs de solutions, éditeurs, startups, cabinets de conseil… Les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations technologiques et échanger avec des experts lors de démonstrations et de rendez-vous one-to-one.

A ne pas manquer cette année : la deuxième édition des Trophées de la Cybersécurité qui récompenseront les projets les plus innovants en matière de sécurité du cloud, des données, du code et des infrastructures. Un focus sera également fait sur les femmes de la Tech avec le retour de l'initiative "Women & Diversity in Tech".

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site web de l'événement. A noter que l'entrée est gratuite pour les utilisateurs finaux de solutions IT. Rendez-vous les 5 et 6 novembre au Paris Expo Porte de Versailles pour deux journées placées sous le signe de la disruption technologique !