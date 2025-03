Digital workplace : quelle techno d'IA générative choisir pour compléter sa plateforme

L'offre est pléthorique. Le dernier benchmark de Lecko paru en février apporte une vision d'ensemble des principales solutions disponibles.

Sur le front de la digital workplace, l'offre d'IA générative se révèle variée. De la gestion des connaissances à la synthèse de documents en passant par la production bureautique ou encore la gestion de réunion, les cas d'usage ciblés sont nombreux. Certaines solutions se détachent clairement face aux offres des deux géants des suites de productivité que sont Microsoft et Google. Dans son dernier référentiel paru en février, le cabinet français Lecko dresse un panorama non-exhaustifs de ces offres (voir le tableau ci-dessous).

Globalement, ces plateformes tierces se révèlent plus pointues. "Elles permettent d'avoir la main de manière très granulaire sur les degrés d'instruction via des meta-prompts. Gamma AI par exemple offre une expérience de création de présentation bien plus riche que celle de Microsoft Copilot qui se positionne comme un produit d'appel. Il est possible de lui donner des instructions précises pour concevoir telle ou telle partie", compare Bastien Le Lann, directeur associé chez Lecko.

Second facteur différenciant : la rapidité. "Etant positionné sur des cas d'usage verticaux, ces applications se révèlent des facto beaucoup plus véloces", assure Bastien Le Lann. "Si je reprends l'exemple de Gamma AI, cet outil va créer une présentation en quelques dizaines de secondes contre plusieurs minutes pour Copilot." Au final, le cabinet recommande cette solution pour créer des présentations précises dans un délai contraint. "Copilot restera néanmoins pertinents pour générer des squelettes de présentation sur des sujets standards ou à partir de briefs très précis", pondère Bastien Le Lann.

Outils venant compléter les digital workplace Pour la recherche d'informations Chat GPT / GPT Search, Bing Copilot, Perplexity pour la traçabilité des sources Pour la gestion de bases de connaissances Dust.tt (star-up française), basé sur les principaux LLM (chatGPT, Claude...), Notebooklm (Google), Gleen Pour la synthèse de documents Claude (Anthropic), ChatGPT Pour la production bureautique Gamma AI (production de présentations), Copilot, Gemini, SlidesAI, PowerPresent... Pour la génération d'image Dall-E (depuis Bing Copilot et ChatGPT), Ideogram, Flux1.ia, Midjourney, disponible depuis Discord (payant) Pour la génération de vidéo Sora (openAI), Runway, Kling Pour la gestion des réunions Leexi, Fireflies, Copilot, Meetgeek, Spoke.app, tl;dv, Praiz notetaker (praiz.io), Plaud Les "builders" d'assistants conversationnels Copilot Studio, GPT Builder, Vertex (Google), Dust.tt, POE Les surcouches aux LLM généralistes BlueGPT (français), Dust (payant), POE (version gratuite) Les générateurs de photos de personnes libres de droit WhichFaceIsReal.com, thispersondoesnotexist.com Les générateurs de prompt Promptomania, NeuralWriter…

Sélection non-exhaustive dressée par Lecko

Parmi les domaines sortant du lot figure la génération de comptes-rendus de réunion. Dans ce domaine, les applications spécialisées, parmi lesquelles Leexi ou Fireflies, viennent enrichir des tableaux de bord de gestion de meeting en fonction de zones prédéfinies : transcription, résumé, chapitrage, questions clés... "Il est possible de les reformater, d'ajouter des intervenants externes... Un ensemble d'actions qui ne peuvent pas être réalisées via Copilot ou Gemini", constate-t-on chez Lecko.

Autres avantages de ces applications tierces de pilotage de réunion : la finesse de gestion de la gouvernance. Sur ce point, ces outils permettent par exemple de définir les intervenants ayant le droit de créer des tableaux de bord ou encore les réunions dans lesquels le bot de suivi pourra être invité. Dernier élément différentiant de ces outils : les API. A l'issue d'un rendez-vous avant-vente par exemple, ces interfaces permettent d'injecter directement les informations glanées dans le logiciel de gestion de la relation client de l'entreprise.

Parmi l'ensemble des solutions listées dans le tableau ci-dessus, Lecko attire aussi l'attention sur Notebooklm. Une solution qui se révèlera performante pour synthétiser un ensemble de documents, notamment en vue de répondre à un appel d'offres. Pour la recherche, c'est Perplexity qui, sans surprise, sort définitivement du lot selon le cabinet. Et ce, notamment compte tenu de son cockpit applicatif taillé pour thématiser et structurer la veille. Enfin, sur le créneau des builders d'assistants conversationnels, Lecko recommande (et utilise) la technologie de la start-up française Dust.tt.