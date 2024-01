141 fausses boutiques en ligne de grandes marques tentent de piéger les Français pendant les soldes, voici comment les éviter

Les soldes d'hiver sont une période propice pour les bonnes affaires. Cependant, des cybercriminels sont à la tête d'une vaste opération d'arnaque.

Avec l'essor du e-commerce, de plus en plus de consommateurs dénichent les bonnes affaires en ligne, 73 % pour être exact. Cette population grandissante est une aubaine pour les boutiques en ligne mais pas seulement. Les cybercriminels, toujours en quête de nouvelles victimes, ont bien remarqué cet engouement pour les soldes en ligne. Ils ont donc décidé de monter une arnaque bien rodée dans le but de soutirer un maximum d'argent au consommateur français.

La tactique des hackers repose sur une usurpation de grandes marques, mais pas via de faux mails piégés de type phishing. Non, cette fois, ils n'usurpent pas un simple e-mail mais une boutique en ligne entière. Pour ce faire, ils vont sur les boutiques en ligne officielles des marques et les analysent sous toutes les coutures. Ensuite, les cybercriminels créent leur fausse boutique en ligne et la mettent sous une adresse Internet proche de celle de la boutique officielle.

Ensuite, ils répètent cette opération plusieurs milliers de fois car cette vaste arnaque ne cible pas que les consommateurs français mais aussi des Britanniques, des Américains, des Espagnols et bien d'autres. Preuve que le groupe de hackers qui a créé cette arnaque a investi des moyens colossaux dans cette dernière.

Pour finir, nos cybercriminels n'ont plus qu'à attendre qu'un consommateur arrive sur leur site et décide d'y faire un achat. Le site étant bien fait, il va devoir y entrer ses coordonnées bancaires, comme sur une vraie boutique en ligne. Et voilà, les hackers récupèrent les coordonnées bancaires de tous les internautes à la recherche de bonnes affaires qui tomberont sur cette fausse boutique. Ainsi, des milliers de coordonnées bancaires sont récupérées sans même avoir à pirater un seul ordinateur.

Mais les entreprises de cybersécurité veillent, et les chercheurs d'Avast ont identifié en amont cette menace et ils ont même pu identifier près de 4 000 fausses boutiques en ligne parmi lesquelles 141 sont destinées à piéger des consommateurs français. Et dans ces 141 fausses boutiques, on retrouve des marques bien connues comme : American Eagle, Benetton, Canada Goose, Converse, Dr. Martens, Guess, Pandora, Patagonia, Primark, Ralph Lauren, Reebok, Salomon, Samsonite, Supreme et The North Face."

Pour éviter de tomber dans cette arnaque, il faut juste développer de bons réflexes. Tout d'abord, regardez bien les URL des boutiques sur lesquelles vous êtes, les faux sites contiennent souvent des fautes dans leurs URL. Ensuite, voici le réflexe qui vous permettra de sauver vos coordonnées bancaires : si, lors du paiement, aucun cadenas ne s'affiche devant l'URL, cela signifie que ce paiement est non sécurisé. Sur aucune vraie boutique, on ne trouve de paiement non sécurisé. Donc, si vous ne voyez pas de cadenas au moment de payer, fuyez !