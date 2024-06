Cet employé de la SNCF explique comment reconnaître les pickpockets

Les pickpockets sévissent toujours dans les trains malgré les efforts de la SNCF pour endiguer le phénomène. Un employé de la compagnie ferroviaire révèle sur le réseau social X comment les repérer.

Les trains sont malheureusement un terrain de jeu privilégié pour les pickpockets qui profitent de la promiscuité et de l'inattention des voyageurs pour subtiliser leurs effets personnels. Malgré les nombreuses campagnes de prévention et les mesures de sécurité mises en place par la SNCF, le phénomène perdure.

Fort de son expérience à différents postes, dont certains en gare et dans les trains, un employé de la compagnie ferroviaire a décidé de partager son expérience et ses conseils pour aider les usagers à reconnaître les voleurs à la tire. Il explique aussi qui sont les cibles privilégiées et livre quelques conseils pour se protéger des voleurs. Son thread sur le réseau social X est rapidement devenu viral, cumulant 1,8 million de vues.

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, commençons par le meilleur moyen d'identifier les pickpockets. Selon le professionnel, les pickpockets ont "quasi TOUJOURS le même profil : homme, seul (en apparence), pas de bagage à part un sac à dos ou une sacoche".

Autre indice, ils dissimulent au maximum leur visage, portant "quasi toujours un bonnet ou une casquette, parfois des lunettes de soleil et en hiver, une bonne grosse doudoune !" Un autre point commun est "le téléphone dans la main ou à l'oreille, TOUJOURS !", qui leur sert de prétexte pour entrer et sortir du train afin de repérer leurs victimes et leurs affaires.

Une fois la cible identifiée, ils font semblant d'attendre devant la voiture pour fumer, se positionnant par rapport aux agents SNCF. "L'idée étant d'entrer au dernier moment et de sortir avec la valise repérée plus tôt", explique l'employé. Car contrairement aux idées reçues, la principale technique n'est pas de faire les poches mais de dérober une ou plusieurs valises avant la fermeture définitive des portes.

Les victimes ne sont pas choisies au hasard. Ce sont généralement "les personnes 'fragiles' (personnes âgées, familles encombrées avec poussettes et enfants), mais les travailleurs tête en l'air sur-occupés sont tout aussi intéressants" pour les pickpockets, souligne-t-il.

Malheureusement, à moins d'un flagrant délit constaté par la police ou la Sûreté ferroviaire (SUGE), il est très difficile de retrouver les voleurs une fois l'alerte donnée, le temps que l'information remonte. "Le chapardeur sera déjà bien loin", déplore l'agent SNCF.

Pour se prémunir des vols, il prodigue quelques conseils de bon sens : ne rien mettre de valeur dans sa valise, éviter les bagages de marque qui attirent l'œil, privilégier une étiquette avec juste un nom et un numéro de téléphone. Il recommande aussi d'éviter de se déplacer dans le train ou d'aller aux toilettes dans le quart d'heure précédant l'arrivée en gare, car des voleurs munis de billets en règle n'attendent que ça. "Voler c'est rentable et leur billet est vite rentabilisé...", conclut-il.