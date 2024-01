Tenacy lève 6 millions d'euros pour sa plateforme de cybersécurité

La start-up lyonnaise aide les RSSI à mieux comprendre leurs outils de cybersécurité ainsi que leurs performances.

La start-up de cybersécurité française Tenacy annonce ce mardi 16 janvier une levée de 6 millions d'euros. Derrière cet apport se trouvent les fonds d'investissement suivants : Auriga Cyber Ventures, Teamwork, Kreaxi, Crédit Agricole Création et Axéléo Capital, qui mène ce tour. Ils sont accompagnés des banques Crédit Agricole Centre Est, Bpifrance, BNP Paribas et Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Cette levée est composée majoritairement de fonds propres.

Fondée en 2019 à Lyon par Cyril Guillet et Julien Coulet, désormais respectivement CEO et CTPO (chief technical & product officer) de Tenacy, l'entreprise se positionne sur le marché des plateformes d'aide à la gestion des outils de cybersécurité. "On est parti du constat suivant : une entreprise utilise entre 20 et 40 produits pour sa cybersécurité. Et lorsqu'elle a besoin d'avoir de la visibilité, de vérifier la bonne conformité de ces outils, une grande majorité des entreprises utilisent les outils de l'artisan numérique : la suite Office. Notre solution permet de régler ce problème en donnant de la visibilité aux RSSI et en évitant le tableau Excel. Il pourra donc plus facilement organiser les cyberdéfenses de sa société. Nous avons la volonté de proposer une plateforme SaaS du pilote de la cybersécurité", explique Cyril Guillet.

Cyril Guilet et Julien Coulent co-fondateurs de Tenacy. © Armelle Dupuis

La solution n'offre pas seulement la visibilité, elle permet aussi de voir le niveau de performance et de conformité des outils de cybersécurité déployés sur le système d'information de l'entreprise cliente. Par exemple, un client pourra visualiser si ses outils sont bien installés et s'ils sont conformes aux normes NIS II.

Une accélération sur quatre axes

"Les fonds vont nous servir à conforter notre position de leader sur le marché francophone, avec la France qui est notre plus grand marché, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse romande", confie Cyril Guillet. "On va aussi aller vers l'internationalisation, avec l'Espagne début février puis nous passerons à d'autres pays européens. En plus, nous allons continuer à améliorer l'outil en investissant dans de la R&D et bien sûr, une importante partie des fonds ira dans le recrutement de nouveaux employés avec pour objectif de doubler notre effectif et d'atteindre les 100 collaborateurs en 2024."