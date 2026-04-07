Ready For IT 2026 : rendez-vous à Monaco du 2 au 4 juin

La 7e édition de Ready For IT réunira plus de 700 décideurs IT et offreurs de solutions à Monaco du 2 au 4 juin 2026. Cet événement incontournable de la transformation digitale et de la cybersécurité proposera trois jours de rencontres business.

Depuis sept ans, Ready For IT s'est imposé comme le rendez-vous privilégié des acteurs de l'écosystème IT en France, qu'ils soient DSI, RSSI, CTO ou offreurs de solutions. L'événement se distingue par son format unique : des rendez-vous ciblés et planifiés entre décideurs porteurs de projets et fournisseurs de solutions capables d'y répondre. Dans le cadre prestigieux de Monaco, chaque échange est pensé pour maximiser les opportunités de collaboration et accélérer les projets de modernisation des entreprises.

Cette édition 2026, qui s'intitule "Bienvenue dans l'ère du Techno Sapiens : transformons la pression en avantage", s'articulera autour de rencontres one to one, conférences, keynotes, ateliers, démonstrations ou encore meet-up. Les thématiques phares de l'édition 2026 seront l'IA et la maîtrise de la performance, la donnée et l'architecture de confiance, le cloud et la souveraineté numérique, ainsi que la conformité en matière de cybersécurité.

Les participants pourront ainsi découvrir les dernières tendances en matière de transformation digitale, de cybersécurité et de mutation numérique des organisations. Des fournisseurs de solutions et des décideurs majeurs de l'écosystème IT seront présents pour partager leurs expertises et leurs visions du secteur.

Ready For IT s'adresse aux professionnels engagés dans la transformation de leur entreprise, qu'ils soient à la recherche de solutions innovantes ou qu'ils souhaitent proposer leurs services. L'événement offre un cadre idéal pour connecter les bonnes expertises au bon moment et donner de l'élan aux projets IT les plus ambitieux.

Pour participer à Ready For IT 2026, que ce soit en tant que décideur ou exposant, il est nécessaire de remplir la demande de participation.