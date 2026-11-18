L'institution alerte sur la montée des risques pour le secteur financier, aggravés par les progrès rapides de l'IA et la multiplication des attaques.

Ce mercredi 18 novembre, la Banque centrale européenne (BCE) a plaidé pour une coopération accrue face aux cyberattaques. Elle juge que les avancées de l'intelligence artificielle amplifient cette menace, récemment mise en lumière par plusieurs attaques d'une ampleur inédite en France.

Dans son rapport semestriel consacré à la stabilité financière, la BCE estime que les systèmes d'IA dits "agentiques" donnent aux pirates informatiques les moyens d'agir toujours plus efficacement. Cette évolution intervient tandis que les modèles les plus avancés sont vite disponibles à moindre coût. Lors d'une conférence de presse, le vice-président de la BCE Boris Vujcic a souligné : "La fréquence des cyberattaques augmente". Il a ajouté que les nouveaux modèles d'IA "accroissent les capacités de piratage, y compris pour des acteurs qui ne sont pas des Etats". Selon lui, ces derniers sont soumis à des "considérations géopolitiques" qui peuvent limiter leur action.

Selon la BCE, la dépendance des banques de la zone euro envers un "nombre limité de fournisseurs américains de services informatiques critiques" renforce également le risque. Cette situation augmente le potentiel de perturbations pour l'ensemble du système financier.

Des attaques d’ampleur inédite en France

Les avertissements de l'institution de Francfort interviennent alors que plusieurs cyberattaques récentes ont illustré des vulnérabilités dans le secteur financier européen. Début novembre, le Crédit Mutuel Arkéa a révélé avoir été victime d'une attaque ayant permis le détournement d'environ 120 millions d'euros. Son président, Julien Carmona, a décrit un piratage "inédit en termes de sophistication" et de "technicité". En septembre, Maileva, filiale du groupe La Poste spécialisée dans les courriers professionnels, a pour sa part subi une cyberattaque qui a conduit au vol des données personnelles de quelque 22 millions de personnes.

Boris Vujcic a plaidé, face à cette menace, pour que les banques, les autorités et les entreprises technologiques partagent davantage les informations relatives aux attaques ainsi que les bonnes pratiques. "La coopération entre tous les acteurs est essentielle", a-t-il insisté. Selon lui, elle permettrait au secteur financier de renforcer ses capacités de défense. "Cette menace ne disparaîtra pas de sitôt", a-t-il averti.