Porté par l'essor du new space, le secteur spatial français accueille de nombreuses jeunes pousses moins matures en cybersécurité que les grands acteurs historiques. Résultat : la filière est confrontée à d'importantes failles de sécurité.

Le secteur critique de l'industrie spatiale française souffre d'importantes failles cyber, selon le premier observatoire de la performance cybersécurité du secteur spatial publié ce 19 novembre 2026. Il est l'œuvre du groupe de travail sur la cyberdéfense du spatial, créé en 2026 et piloté par le Pôle d'excellence cyber et IRISPACE. Il mesure la maturité cyber de 170 entreprises françaises de la filière, à partir de leur exposition numérique, grâce à la solution Board of Cyber. Avec une note moyenne de 705/1000, leur niveau de cybersécurité se situe en dessous de la moyenne des entreprises de tous secteurs, située à 725. "L'essor du new space, la multiplication des acteurs et l'interconnexion croissante des systèmes élargissent la surface d'attaque", précisent les auteurs.

"C'est la première fois que l'on dispose d'un tel baromètre sur ce secteur. Et ces chiffres ne sont pas satisfaisants. Ce n'est pas catastrophique mais c'est insuffisant. Ils appellent une prise de conscience des acteurs français de la filière spatiale pour limiter les disparités de maturité cyber entre eux. Certaines entreprises du secteur cumulent un nombre d'expositions potentielles aux menaces cyber trop élevé", affirme Antoine Hautin, vice-président du Pôle d'excellence cyber et secrétaire général du groupe Almond.

Des vulnérabilités propres au new space

Le baromètre attribue également une note moyenne en fonction des vecteurs d'exposition. Pour les vulnérabilités connues et détectées sur les actifs exposés, la note moyenne des 170 entreprises évaluées se situe à 647/1000. C'est-à-dire en dessous la moyenne des entreprises de tous secteurs, estimée à 714. Ces failles peuvent être exploitées à tout moment par des attaquants. "Il faut toutefois relativiser ces chiffres. Les grands acteurs comme Thales, Airbus ou Arianeespace ont un niveau de maturité cyber incontestable. Les difficultés se situent essentiellement chez toutes les start-up du new space qui se développent depuis une décennie. Ces nouveaux acteurs ont une culture du secret et de la sécurité beaucoup moins forte que les grands acteurs historiques", affirme Antoine Hautin.

"Les serveurs web représentent 81,8% des vulnérabilités potentielles critiques recensées", précise le rapport. Un serveur web désigne l'équipement et le logiciel qui hébergent et diffusent du contenu sur le web ou un intranet aux utilisateurs, via les protocoles HTTP ou HTTPS. Quand ses briques logicielles ne sont pas mises à jour, les attaquants peuvent exploiter leurs failles pour prendre le contrôle du serveur, infiltrer le réseau interne de l'entreprise, voler de la donnée, saboter le site, etc.

Des communications spatiales menacées

"Le scénario spectaculaire de la prise de contrôle à distance d'un satellite est peu probable aujourd'hui, même s'il s'agit d'une possibilité qu'il ne faut pas négliger. En revanche, avec les failles qu'on a identifiées, des scénarios de compromission du segment sol des chaînes de commande sont possibles. Dans la plupart des cas d'attaques documentés, celles-ci opèrent en effet sur le segment sol". Celui-ci comporte notamment l'environnement informatique qui gère les trajectoires des satellites, mais aussi les pare-feu et liaisons VPN qui relient les antennes aux centres de contrôle des opérations. "L'attaque qui a paralysé le réseau internet par satellite KA-SAT, au début de la guerre en Ukraine, a d'ailleurs été réalisée grâce à l'exploitation d'une faille d'un VPN mal configuré", se souvient-il.

En 2022, l'attaque KA-SAT visait à interrompre les communications de l'armée ukrainienne, mais a privé d'Internet des milliers de particuliers et a mis hors ligne le système de contrôle à distance de presque 6 000 éoliennes en Allemagne. "L'exploitation d'une faille au niveau du segment sol peut provoquer des interruptions de télécommunications via satellites, mais aussi des problèmes de géolocalisation et d'observation spatiale, laquelle est très utile pour les théâtres d'opérations afin de voir son avancée en temps réel". Reste à espérer que le new space français gagne en maturité cyber. C'est d'ailleurs l'objectif du groupe de travail sur la cyberdéfense du spatial, qui prévoit de lancer des actions de sensibilisation auprès de ses acteurs.