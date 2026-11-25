Le tribunal judiciaire de Paris doit examiner une décision de justice russe condamnant Google Ireland à restituer à Google Russie des recettes publicitaires.

Un commissaire de justice s'est rendu ce mercredi 25 novembre vers midi au siège de Google France pour lui signifier une saisie conservatoire de 1,9 milliard d'euros. Celle-ci vise à garantir l’exécution d’une décision de justice russe condamnant Google Ireland Limited à rembourser Google Russie d'une partie de ses recettes publicitaires.

Entre 2018 et 2022, Google Ireland a en effet réduit la part du chiffre d'affaires revenant à la filiale russe pour les espaces publicitaires qu'elle commercialisait. Google Ireland est en effet chargée de la gestion commerciale de la publicité des filiales de Google International. Entre 2009 et 2018, Google Russie conservait 20% de ce chiffre d'affaires. Puis, entre 2018 et 2022, cette part a été ramenée à 3% pour les grands comptes et à 1,5% pour les autres clients. "Google Russie n'avait aucune possibilité de refuser un tel changement de revenus. Car Google Russie était détenue à 100% par Google International. Et Google International a un pouvoir de décision sur toute la gestion de Google Ireland", affirme William Julié, avocat représentant les intérêts de Google Russie en France.

Ce gel des avoirs de Google France vise à garantir la disponibilité des fonds durant l'examen de l'affaire par le tribunal judiciaire de Paris. Google Russie a en effet demandé de bénéficier de la procédure en exequatur. En droit international, l'exequatur est une décision par laquelle un tribunal rend exécutoire sur son territoire national un jugement étranger. Les sommes saisies sont "celles que Google France doit à Google Ireland. Et on présume qu'il y en a, car au titre de contrats qui les lient, Google France revend en France la publicité de Google Ireland. Les saisies pratiquées auprès de Google France devraient permettre d'en apprécier l'étendue".

Google Ireland accusée d'avoir organisé la faillite de Google Russie

Google Russie accuse Google Ireland d'avoir diminué sa part des revenus publicitaires pour organiser volontairement sa faillite. Selon la filiale russe, ni le coût des services fournis par Google Ireland ni la répartition du travail entre les deux sociétés ne justifiaient une telle baisse. Elle affirme également qu'elle continuait d'assurer le même niveau de prestation, malgré la diminution de ces revenus. En mars 2022, après le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, Google a finalement suspendu ses ventes publicitaires en Russie. Google Russie a enfin été déclarée en faillite en 2023.

En octobre 2024, le liquidateur de Google Russie a saisi le tribunal de commerce de Moscou pour récupérer les sommes perdues suite à cette baisse des revenus publicitaires, et qu'il estime indûment versées à Google Ireland. Le 3 mars 2026, le tribunal de commerce de Moscou a condamné Google Ireland à restituer 101,7 milliards de roubles à Google Russie, soit environ 1,12 milliard d’euros. La décision a été confirmée en appel le 16 juin, puis en cassation le 1er septembre. Google Ireland a saisi la Cour suprême de Russie en octobre. "Google cherche à colorer géopolitiquement ce dossier de façon à échapper aux conséquences d'une décision judiciaire prise sur la base du droit".

Prochaines étapes au tribunal judiciaire de Paris

Les prochaines étapes se joueront donc désormais devant la justice française. Le tribunal judiciaire de Paris devra décider s'il reconnaît et autorise l'exécution du jugement russe sur le territoire français. Google Ireland aura la possibilité de solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire des fonds devant le juge de l'exécution. Mais en cas de confirmation de l'exequatur, les sommes gelées pourront être saisies au bénéfice de Google Russie.

Pour rappel, le 10 décembre 2025, un huissier de justice avait déjà signifié à Google France une mesure de saisie conservatoire portant sur 110 millions d'euros d'avoirs. Il se basait également sur une décision de justice russe de 2024 qui accuse Google International LLC d'avoir organisé la faillite de sa filiale. Celle-ci exige que la maison-mère rembourse à Google Russie des dividendes transférées hors de Russie, ainsi qu'à acquitter l'impôt afférent, pour un montant total d'environ 110 millions d'euros (10 milliards de roubles). "La semaine dernière, le juge a ordonné la main levée des saisies. C'est vraiment un hasard du calendrier. Nous allons interjeter appel de cette décision".