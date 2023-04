French Days 2023 : date et infos essentielles

[FRENCH DAYS] Les French Days de printemps commencent en mai. Date, magasins participants, produits à ne pas manquer... Retrouvez tout ce que vous devez savoir dans cet article !

Vous n'avez pas envie d'attendre les soldes d'été pour faire de bonnes affaires ? Profitez des French Days du 3 au 9 mai prochain. Cet évènement commercial 100% français permet chaque année de faire des économies importantes, notamment sur le multimédia et le high tech.

C'est confirmé directement par les membres fondateurs de l'évènement : l'édition des French Days de Printemps 2023 aura lieu du mercredi 3 au mardi 9 mai inclus. Une 2e édition appelée French Days de rentrée pourrait également avoir lieu du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre 2023, mais pour l'heure, cela reste à confirmer.

Qu'est-ce que les French Days ?

Les French Days sont l'alternative française au Black Friday. L'histoire de cet évènement commercial est toute récente. Elle remonte à 2018 quand six enseignes choisissent de répondre favorablement à l'appel de la secrétaire d'Etat Delphine Gény-Stephann qui souhaite voir émerger une opération de ce type au printemps. Boulanger, CDiscount, Fnac - Darty, La Redoute, Rue du commerce et Showrooprivé lancent alors les "journées imbattables du e-commerce français". Depuis, on ne compte plus les participants qui s'ajoutent chaque année. Ensemble, ils dynamisent l'économie à une période compliquée en raison des ponts du mois de mai et de l'approche des soldes d'été qui ne favorisent pas la consommation.

Qui participe aux French Days ?

Toutes les enseignes, physiques et digitales, qui commercialisent des produits en France sont invitées à rejoindre les French Days. La liste des participants pour le printemps 2023 n'est pas encore officielle. Toutefois, une chose est sûre : les enseignes fondatrices de l'évènement seront présentes. Pour rappel il s'agit de Boulanger, CDiscount, Fnac - Darty, La Redoute, Rue du commerce et de Showrooprivé. Les autres enseignes qui voudraient rejoindre le mouvement peuvent s'inscrire sur le site Internet dédié aux French Days. Si on se fie aux années précédentes, on peut espérer plus d'une centaine de participants.

Quels sont les bons plans des French Days ?

Comme pour les soldes et le Black Friday, toutes les catégories de produits sont remisées durant les French Days : mode, beauté, bricolage, jardin, électroménager, multimédia, informatique... Il n'est pas évident de dire si une catégorie dispose de meilleures offres qu'une autre, ce que l'on sait, c'est que côté consommateur le high tech est très attendu. Les smartphones, téléviseurs et enceintes se retrouvent très souvent en tête des produits les plus recherchés lors de ce type d'opération. En général, les grandes marques ne les déçoivent pas et proposent des remises attractives.

Les produits à surveiller

Certains produits très populaires auprès des consommateurs sont à suivre de près durant les French Days. Sortis depuis plusieurs mois mais loin d'être obsolètes, ils pourraient bien bénéficier de promotions lors de cet évènement commercial.

L'iPhone 14

iPhone 14 128Go Neuf à partir de 855,99 € Occasion à partir de 767,00 € Rakuten 855,99 € Voir

Amazon 1019,00 € 893,00 € Voir

Ubaldi 893,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 918,95 € Voir

Cdiscount 919,00 € Voir

Leclerc 919,00 € Voir

Materiel.net 919,00 € Voir

La Redoute 919,00 € Voir

Darty 919,00 € Voir

Galeries Lafayette 919,00 € Voir

LDLC.com 969,00 € Voir Rakuten 855,99 € 767,00 € Voir

Reconditionné 825,00 € 795,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 815,99 € Voir

Fnac 1018,95 € 884,90 € Voir

Avec la sortie de l'iPhone 15 prévue en septembre prochain, on peut espérer que le prix de l'iPhone 14 baisse à l'occasion des French Days. Ce smartphone dispose d'une autonomie de 20 heures en lecture vidéo, de 2 capteurs de 12 mégapixels dont un avec objectif grand-angle.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Fold 4 512Go Neuf à partir de 1719,00 € Occasion à partir de 1390,48 € Amazon 1919,00 € 1719,00 € Voir Amazon 1919,00 € 1390,48 € Voir

Y aura-t-il une remise sur ce téléphone Samsung ? Sorti en août 2022, il va bientôt devoir faire face à la concurrence du Google Pixel Fold. Selon les rumeurs, Google sortira son premier smartphone pliant le 10 mai prochain. Parmi les points forts du Samsung Galaxy Fold 4 on retrouve un capteur photo de 50 mégapixels et une mémoire vive de 12 gigaoctets qui n'a rien à envier à la plupart des ordinateurs portables.

AirPods 3e génération

AirPods 3e génération Neuf à partir de 189,90 € Occasion à partir de 134,97 € Rakuten 189,90 € Voir

Amazon 219,00 € 190,00 € Voir

Leclerc 192,00 € Voir

Ubaldi 190,00 € Voir

Rue du Commerce 196,00 € Voir

Electro Dépôt 198,97 € Voir

Fnac 218,98 € Voir

Cdiscount 219,00 € Voir

Materiel.net 219,00 € Voir

LDLC.com 219,00 € Voir

La Redoute 219,00 € Voir

Darty 219,00 € Voir

Galeries Lafayette 219,00 € Voir Rakuten 189,90 € 134,97 € Voir

Amazon 219,00 € 172,96 € Voir

Fnac 218,98 € 219,00 € Voir

Si Apple ne participe pas toujours directement aux opérations commerciales, il y a néanmoins fort à parier que ses revendeurs le feront. La dernière génération d'écouteurs de la marque déjà remisée sur Amazon verra-t-elle encore son prix baisser ? C'est loin d'être impossible.

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 128Go Neuf à partir de 314,67 € Occasion à partir de 266,14 € Rakuten 314,67 € Voir

Fnac 378,90 € Voir

Darty 380,00 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir

Amazon 419,98 € Voir

La Redoute 459,00 € 423,99 € Voir

Cdiscount 359,00 € 459,00 € Voir

LDLC.com 459,95 € Voir Amazon 419,98 € 266,14 € Voir

Rakuten 314,67 € 289,00 € Voir

Fnac 378,90 € 344,00 € Voir

Cdiscount 359,00 € Voir

Alors que le A54 est sorti en début d'année, ce modèle de la série A, déjà milieu de gamme, deviendra peut-être encore plus accessible à l'occasion des French Days. Sorti depuis plus d'un an, il est actuellement vendu neuf aux alentours de 400 euros en version 128 Go. Il dispose d'un très bon appareil photo avec 4 capteurs dont un de 64 mégapixels !

Enceinte portable Smart Speaker de Bose

Bose Smart Speaker Neuf à partir de 199,95 € Occasion à partir de 170,00 € Rakuten 199,95 € Voir

Fnac 219,86 € Voir

Darty 219,99 € Voir

Boulanger 219,99 € Voir Rakuten 199,95 € 170,00 € Voir

Fnac 219,86 € 190,00 € Voir

Si vous voulez investir dans des enceintes Bose, surveillez de près les French Days. Lors du dernier Black Friday, des enseignes comme Amazon avaient fait de belles remises sur cette marque. Il y a donc de bonnes raisons de croire que de nouvelles promotions sont possibles à l'occasion des French Days, en particulier sur des modèles déjà remisés comme celui-ci !