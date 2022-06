Pimster lève 2 millions d'euros pour s'imposer dans la relation client post-achat

La plateforme Saas, incubée à Station F, mise dans un premier temps sur la digitalisation des modes d'emploi. Une stratégie qui a séduit notamment Kima et LeFonds by FrenchFounders.

Lancée fin 2021 par trois jeunes diplômés d'X et HEC et incubée à Station F, la start-up Pimster ambitionne de se faire une place sur le marché de la relation client post-achat. Elle boucle ce 2 juin 2022 une première levée de fonds de 2 millions d'euros menée par Kima, LeFonds by FrenchFounders et des business angels comme Stéphane Levy (Labelium), Thibaud Elzière (E-founders) et Frédéric Montagnon (Arianee). Cette plateforme SaaS entend accompagner les marques dans le post-achat, dans un premier temps en digitalisant les modes d'emploi. "En explorant les services après-vente des entreprises nous nous sommes rapidement rendus compte que plus de 30% des tickets SAV étaient dus à une mauvaise ou à une non lecture du mode d'emploi", justifie Baptiste Gamblin, le CEO de Pimster. Alors les équipes de la start-up ont mis en place un nouveau format de mode d'emploi en ligne sous forme de stories. Directement créées par les équipes marketing des marques, elles permettent d'expliquer rapidement la prise en main du produit. Il suffit à l'acheteur de flasher un QR code apposé sur son nouvel achat pour qu'un lien Internet s'ouvre et lui donne accès à ces stories explicatives dans son navigateur. Ce format est déjà utilisé par des multinationales comme le groupe Brandt, ou encore par Maison Berger dans 25 pays.

Composé de 5 personnes, Pimster a ouvert 8 postes et souhaite réunir une équipe de 15 personnes début 2023

Pimster souhaite accompagner l'ensemble de la vie du produit, de la prise en main à la seconde vie, en passant par l'entretien et la réparation. "Historiquement perçu comme une structure de coût, le service après-vente est désormais un réel levier de croissance pour les entreprises notamment via la vente de pièces détachées, la personnalisation de l'expérience et la fidélisation des consommateurs", détaille Baptiste Gamblin.

Au-delà des modes d'emploi en ligne, Pimster va profiter de cette levée de fonds pour renforcer ses équipes, et proposer par la suite de nouvelles fonctionnalités. "Nous avons plusieurs objectifs : d'une part investir dans notre solution et dans les fonctionnalités que nous proposons, en facilitant la mise en place d'assistants pour les marques, d'autre part, sécuriser notre position sur le marché français et européen et investir dans notre équipe", détaille Baptiste Gamblin. Aujourd'hui composé de 5 personnes, Pimster a ouvert 8 postes et souhaite réunir une équipe de 15 personnes début 2023.