La solution d'e-mail marketing Kiliba lève 5 millions d'euros et en emprunte 2

La start-up propose aux e-commerçants l'envoi rapide de campagnes d'e-mail marketing ciblées grâce à de l'intelligence artificielle.

Kiliba annonce un tour de table en seed de 7 millions d'euros auprès d'Otium Capital, de FrenchFounders et de Bleu Capital. Cete levée de fonds comprend 5 millions d'euros en equity et 2 millions d'euros en dette. Alix de Sagazan et Rémi Aubert, les fondateurs d'AB Tasty, Nima Karimi, le CEO de Silvr, et trois business angels historiques, Thibaud Hug de Larauze, le CEO de Back Market, Geoffroy de Becdelièvre de Marco Vasco et Bertrand Jelensperger de TheFork misent aussi sur la start-up. Créée en 2020 par Amaury Hug de Larauze et Arnaud Becker, Kiliba propose de faciliter la conception et l'envoi de campagnes marketing pour les e-commerçants grâce à un ciblage par intelligence artificielle qui permet d'améliorer la performance des campagnes.

Pour Amaury Hug de Larauze, "l'intelligence artificielle s'occupe de tout. Il suffit à l'e-commerçant de connecter Kiliba à son CMS. Les campagnes e-mails sont générées avec l'identité graphique de sa marque, et ce en plusieurs langues. Les emails sont personnalisés sur la base de 22 scénarios selon le profil des internautes, et la campagne est envoyée à la date la plus performante en fonction de la cible. Tout cela prend à peine dix minutes", détaille-t-il. "Plus de 80% des emails ne sont pas ouverts par leur destinataire, continue Arnaud Becker. Kiliba fonctionne par intelligence artificielle. Le ciblage est précis et efficace. Il permet de tripler le taux d'ouverture. Le destinataire est ainsi plus à l'écoute et bien plus susceptible d'être intéressé par le message".

Des ambitions européennes

La start-up de marketing automation entend s'appuyer sur cette levée de fonds pour remporter 1% du marché européen d'ici 2025 et 10% d'ici 2032 en concentrant d'abord ses efforts sur les e-commerçants réalisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Kiliba va aussi devenir compatible avec de nouveaux CMS, en plus de PrestaShop et Magento, renforcer ses équipes de ventes et se doter de nouveaux data scientists.