L'e-commerce progresse encore en 2022, grâce aux services

L'e-commerce atteint 146,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 en progression de 13,8% sur un an. Les ventes de services sont en forme à +36% sur un an quand les produits reculent de 7%.

Après deux années perturbées par le Covid, les services reprennent des couleurs en 2022. C'est ce qui ressort du bilan 2022 de l'e-commerce français présenté par la Fevad ce 7 février 2022 au ministère de l'Economie et des Finances, en présence d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie. Principal enseignement : l'e-commerce français, produits et services réunis, atteint 146,9 milliards d'euros en 2022, en hausse de 13,8% sur un an, porté surtout par la reprise du secteur des transports, du tourisme et des loisirs, qui tirent les services, à +36% sur un an et +50% par rapport à 2019. Le panier moyen est en hausse de 6,9% à 65 euros, surtout en raison de la reprise des services, aux prix plus élevés que les produits, et de l'inflation.

Un effet Covid sur les ventes de produits

Les ventes de produits accusent en revanche le coup en 2022 et sont en recul de 7% par rapport à 2021. Ils sont toutefois en hausse de 33% par rapport à 2019. Pour la Fevad, "l'e-commerce conserve une croissance globale dynamique en 2022, en dépit du recul de la vente des produits en particulier au premier semestre". Le secteur a connu un recul de 16% au 1er semestre 2022 avant de se stabiliser en deuxième partie d'année. La part de l'e-commerce dans la vente de produits est même en recul en 2022 et représente maintenant 12,5% du commerce de détail contre 14,1% en 2021 et 13,4% en 2020.

Les ventes sur mobile en progression

Les enseignes magasins ont performé en ligne avec une progression de 35% par rapport à 2019. Toutes les catégories de produits sont en recul par rapport à 2021 mais en hausse par rapport à 2019. Des secteurs comme la beauté-santé progressent de 29% par rapport à 2019 et le mobilier-décoration de 19%. Les ventes de PGC qui avaient fortement accéléré pendant la pandémie se stabilisent en raison de la hausse des prix et augmentent donc de 1% par rapport à 2021 et de 56% par rapport à 2019, d'après NielsenIQ Scantrack. Sur les places de marché, les ventes pour le compte de tiers sont en retrait de 1,6% sur un an mais en hausse de 30% par rapport à 2019. Les ventes de produits et de voyages sur mobile progressent de 8%, là aussi ce sont les ventes de voyages qui compensent le recul des ventes de produits (-6%).

L'e-commerce remporte les suffrages de la Gen Z

La Fevad a confié le soin à Odoxa de réaliser une étude sur les jeunes de 12 à 15 ans. Les membres de la génération Z sont de fervents utilisateurs de l'e-commerce. Les jeunes interrogés réalisent plus de la moitié de leurs achats habituels sur Internet contre 29,5% pour l'ensemble de la population. La crise économique a joué sur leur comportement d'achat. 64% des jeunes interrogés ont déclaré avoir concentré leurs achats sur les produits nécessaires en 2022, soit 6 points de plus que l'ensemble des cyberacheteurs et 63% ont acheté d'avantage de produits en promotion. L'achat de seconde main est aussi privilégié : deux jeunes sur trois ont acheté un produit reconditionné ou d'occasion en 2022. Enfin, ils sont 51% à déclarer préférer les influenceurs à la publicité. Les trois influenceurs les plus prescripteurs sont Squeezie, McFly et Carlito ainsi que Michou.