Licenciements, fermeture, pertes… Que se passe-t-il chez Amazon ?

Amazon paye cash la période post covid et inflationniste. Désormais, le CEO souhaite rationaliser son organisation, améliorer sa rentabilité et revenir au cœur de son business.

Après avoir annoncé 10 000 suppressions de postes en novembre 2022 puis finalement 18 000 en janvier 2023, ce sont 9 000 postes supplémentaires qui seront supprimés d'ici fin avril 2023 chez Amazon. Andy Jassy, le CEO d'Amazon a publié un message à destination de ses employés le 20 mars 2023. "Compte tenu de l'incertitude économique dans laquelle nous vivons et de l'incertitude qui règne dans un avenir proche, nous avons choisi de rationaliser davantage nos coûts et nos effectifs", explique le remplaçant de Jeff Bezos, à la tête d'Amazon depuis juillet 2021. Si les premiers licenciements avaient porté sur des entités déficitaires telles que la division électronique grand public en charge d'Alexa et des liseuses Kindle ou encore les magasins physiques et la vente au détail, cette fois-ci ce sont "surtout AWS, PXT, Advertising et Twitch" qui sont touchés. PXT est la division en charge de la gestion RH de l'entreprise.

Andy Jassy indique que "toutes les équipes n'en avaient pas fini avec leurs analyses à la fin de l'automne et plutôt que de presser ces décisions, nous avons choisi de les partager au fur et à mesure que nous les prenions, afin que les personnes disposent de l'information le plus tôt possible". Ces 27 000 licenciements représentent 1,7% des 1,54 million d'employés d'Amazon mais une part plus importante des 380 000 employés de bureau comptabilisés à la fin 2022. Côté Twitch, une plateforme de streaming rachetée en 2014 par Amazon, ce sont 400 personnes qui seront licenciées, soit 22% du staff de l'entreprise. "La croissance du nombre d'utilisateurs et des revenus n'a pas été à la hauteur de nos attentes", a justifié Dan Clancy, le DG de Twitch.

Un contexte économique défavorable

Pendant la pandémie de Covid-19, Amazon était sur une dynamique très favorable et avait particulièrement renforcé ses équipes. L'entreprise avait augmenté ses effectifs de 93,5% entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2022. Depuis, le contexte économique s'est tendu. En février 2023, Amazon a annoncé des ventes en hausse de 9% au quatrième trimestre 2022 mais un résultat opérationnel divisé par deux sur l'ensemble de l'année, passant de 24,8 milliards de dollars en 2021 à 12,2 milliards de dollars en 2022. Pour la première fois en huit ans, Amazon a enregistré une perte nette en 2022, qui se chiffre à 2,7 milliards de dollars. Elle s'explique par les 12,7 milliards de dollars de pertes liées à la dévalorisation de son investissement dans le constructeur de pick-up électriques Rivian. Au quatrième trimestre 2022, son bénéfice net a chuté de 98%. Même AWS, l'une des entités les plus rentables d'Amazon, dont le chiffre d'affaires a bondi de 29% en 2022, a enregistré un dernier trimestre moins flamboyant, avec un résultat opérationnel resté stable.

App Economy Insights présente les résultats d'Amazon au quatrième trimestre 2022. © App Economy Insights

Une nouvelle stratégie d'entreprise

"Les licenciements les moins étonnants sont du côté RH. Ils sont en revanche plus étonnants côté AWS et Ads. Amazon anticipe déjà : si la trajectoire est positive sur les dernières années, l'incertitude pèse sur les futurs budgets des annonceurs", juge Kevin Buzaglo, un ancien employé d'Amazon devenu CEO et fondateur de Deeploy, une agence spécialisée dans la vente sur la marketplace. Pour Kevin Buzaglo, "cette deuxième vague de licenciements qui s'attaque à des entités profitables et à forte dimension technologique témoigne d'une transformation plus profonde". Andy Jassy insiste dans son message sur la nécessité pour l'entreprise de revenir à son fondement initial : "Etre plus léger tout en continuant d'investir massivement dans des expériences client clés sur le long terme […]. Je pense que le cycle de planification de cette année nous permettra d'atteindre cet objectif ".

Amazon n'a pas que taillé dans ses effectifs. La firme de Seattle avait commencé par freiner les objectifs d'expansion de ses entrepôts, 42 ont été enterrés et 21 repoussés en septembre 2022. L'entreprise avait initialement anticipé la progression de l'e-commerce sur la base du covid puis fait machine arrière. En 2022, Amazon a aussi annoncé la fermeture de 68 magasins aux Etats-Unis, des Amazon 4 Stars, Books et Pop up. En mars 2023 c'est la fermeture de huit Amazon Go qui a été confirmée. Le géant de l'e-commerce a aussi mis en pause la construction de son deuxième siège social en Virginie.

Pour Kevin Buzaglo, "l'entreprise est engagée dans une transformation profonde dont on verra la trajectoire dans les prochains mois". Andy Jassy s'est dit "très optimiste pour le futur et la myriade d'opportunités qui s'offrent à nous, tant dans nos activités les plus importantes, stores et AWS, que dans de nouvelles expériences clients et activités dans lesquelles nous investissons". Il s'agit donc surtout pour Amazon de rationaliser son organisation pour être plus rentable, rassurer ses investisseurs et se recentrer sur ses activités cœur de business : AWS et les magasins.

L'Europe aussi concernée

Aux Etats-Unis, les licenciements actés entre novembre 2022 et janvier 2023 ont déjà eu lieu. D'après nos informations, les employés concernés ont reçu deux mois de préavis sans toutefois continuer d'accéder aux bureaux ni à leurs ordinateurs. Les licenciements d'avril seront communiqués peu à peu entre mi et fin avril 2023. L'Europe devrait être concernée puisqu'Andy Jassy mentionne le Vieux continent dans son message. En France, Amazon ne commente pas la nouvelle.