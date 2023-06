La plateforme Willy anti-gaspi lève 500 000 euros

Le site marchand créé en février 2022 a déjà sauvé 60 tonnes de produits depuis son lancement. Les références alimentaires et non alimentaires y sont vendues 25 à 50% moins chères.

Willy anti-gaspi, un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits en dates courtes, en sur-stock ou avec un problème d'emballage ou d'étiquettes, annonce ce mercredi 28 juin 2023 une levée de fonds de 1 million d'euros, dont 50% de dette. Ce tour de table a été mené auprès de business angels, du fonds à impact Good Only Ventures, de la banque engagée La Nef et de la BPI. Le site ouvert en février 2022 par Clément Méry et Jonathan Negrin propose des produits alimentaires et non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus en supermarché en raison par exemple de dates limites de consommation courtes. Les références y sont vendues entre 25 et 50% moins cher qu'ailleurs.

En novembre 2022, Clément Méry nous avait expliqué se fournir principalement auprès des marques et des fournisseurs, en mettant l'accent sur les produits biologiques et locaux. A ce moment-là, le site comptait déjà 2 500 clients actifs pour un panier moyen de 44 euros. Depuis son lancement, Will anti-gaspi assure avoir sauvé 60 tonnes de produits de la poubelle pour 125 000 produits qui n'ont pas été gaspillés sur un an.

Des recrutements en vue

"Cette levée de fonds intervient dans un contexte de forte accélération de notre activité enregistrée depuis le mois de septembre", soulignent Clément Méry et Jonathan Négrin, dans leur communiqué. Avec cette première levée de fonds, la start-up prévoit de recruter cinq nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes et soutenir sa croissance. L'objectif pour la jeune société est aussi d'augmenter son catalogue produit et d'acquérir de nouveaux clients. Willy anti-gaspi compte passer le cap du million de produits sauvés d'ici l'été 2024.