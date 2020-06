Mediarithmics lève 8 millions d'euros pour accélérer en Europe

Ce spécialiste de la data marketing veut ouvrir de nouveaux bureaux à l'étranger et accélérer sur le sujet du ciblage cookieless.

La plateforme de data marketing Mediarithmics lève 8 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques, Jaïna Capital et Ventech, et de deux nouveaux fonds, Alliance Entreprendre et Adelie Capital. Créée en 2013 par Stéphane Dugelay, la société propose une technologie dans le cloud permettant aux entreprises de collecter et segmenter l'ensemble des données, online et offline, relatives à leurs clients et prospects. Une offre qui a convaincu des médias comme Webedia, Prisma Media, Channel 4, des spécialistes de la data comme relevanC, Gravity et Valiuz, ainsi que des e-commerçants tels Cdiscount et Fnac-Darty. "Cette apport de fonds va nous permettre d'accélérer notre expansion européenne, en ouvrant des bureaux dans les principaux marchés", justifie Stéphane Dugelay. La société, dont les équipes sont pour l'instant réparties entre Paris et Londres, pourrait prochainement s'implanter physiquement en Allemagne et dans quelques pays du sud de l'Europe. 20 postes seront ouverts d'ici la fin de l'année.

Les Etats-Unis à distance

Si elle dispose déjà de clients au Canada, la martech n'envisage en revanche pas d'expatriation aux Etats-Unis. "Y mettre sur pied une équipe commerciale est très coûteux, nous préférons d'abord renforcer notre légitimité sur le marché européen", commente Stéphane Dugelay. Mediarithmics n'écarte toutefois pas la possibilité de passer par un réseau de partenaires intégrateurs pour mettre un pied outre-Atlantique.

"Nous voulons déléguer l'intégration à des partenaires officiels pour toucher rapidement le plus grand nombre"

C'est d'ailleurs l'une des clés de son expansion commerciale à l'avenir, estime Stéphane Dugelay. "Pour gagner en scalabilité, il va nous falloir sortir du modèle custom que nous avons mis en place chez nos premiers clients, avec une intégration faite par nos équipes. Il s'agit d'ouvrir la porte à un réseau de partenaires officiels pour s'assurer de toucher rapidement le plus grand nombre." Une stratégie éprouvée par les leaders du secteur dont Mediarithmics entend s'inspirer. "Le facteur différenciant dans l'univers du marketing cloud, c'est la capacité à gérer les données issues du big data de la manière la plus fluide possible, ce n'est pas un hasard si les champions d'aujourd'hui sont des géants américains", analyse Stéphane Dugelay. La société opère en effet dans un environnement ultra-concurrentiel, avec des gros acteurs américains comme Oracle, Salesforce ou Adobe, des challengers européens, par exemple Permutiv ou 1plusX, sans compter Facebook et Google, deux géants qui disent aux marques qu'elles n'ont pas besoin de mettre en place de stratégie 1st party data (et donc de passer par une DMP) dans la mesure où elles peuvent déjà trouver leur bonheur chez eux. "A partir de 100 000 visiteurs uniques par mois, on ne peut pas se contenter de faire confiance à ces deux acteurs, aussi performants soient-ils", juge Stéphane Dugelay.

Entre les restrictions imposées (ou annoncées) par les navigateurs aux cookies tiers et les recommandations plutôt strictes de la Cnil en ce qui concerne la collecte du consentement, Mediarithmics fera face, avec l'ensemble de l'écosystème, au défi du ciblage cookieless. "On a construit notre offre à une époque où il y avait déjà des rumeurs concernant l'interdiction des cookies tiers, rassure Stéphane Dugelay, et on voit que des alternatives émergent progressivement." Le navigateur Chrome planche en effet sur l'outil Privacy Sandbox qui permettrait, selon Stéphane Dugelay, de rendre l'attribution plus fiable. "Notre plateforme a toute légitimité à être certifiée pour exploiter de telles données", estime le fondateur de Mediarithmics. Stéphane Dugelay rappelle aussi que de plus en plus de ses clients se tournent vers l'email comme identifiant de ciblage media. "On s'en sert pour faire du matching chez Facebook et Google, et Channel 4 a mis en place une offre de ciblage pub similaire. La TV adressée se développera grâce à ça." Une autre voie sera de revenir aux fondamentaux du plan média, avec un ciblage contextuel. "On est capable de s'appuyer sur les données de comportement d'une population pour comprendre quelle typologie d'audience tel univers d'inventaire est susceptible d'attirer", illustre Stéphane Dugelay. Une pratique qui a notamment permis à Prisma Media, client de Mediarithmics, de mettre sur pied une offre de ciblage socio-démo des plus efficaces.