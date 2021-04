Nuit des Rois : découvrez les membres du jury

L'événement qui récompense les meilleurs dispositif de marketing digital dévoile la composition de son jury. Les candidats ont jusqu'au 16 avril.

Du beau monde pour la cuvée 2021 de la Nuit des Rois, cette soirée qui récompense chaque année les meilleurs dispositifs du marché du marketing digital, dont les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 avril. Ses organisateurs, Andres Menajovsky et Patrick Kervern, viennent de révéler l'identité des membres du jury chargé de délibérer dans de nombreuses catégories (multicanal, commerce connecté et drive to store, pub digitale, social media, new experiences, espoir, data et CRM, good et impact, corporare, RH et institutionnel et BtoB). Voici la liste complète :

Laurence Bordry, VP innovation marketing global, Accor

Verena Butt d'Espous, Chief communications officer, Blablacar

Sebastien Guillon, Président, Michel et Augustin

Céline Boudière, Chief marketing et digital officer, Meetic

Nora Thorkani, Directrice marketing, General Mills Worldwide

Anthony Bourbon, CEO fondateur, Feed.

Aurélien Deschodt, Digital communication leader, Décathlon

Pascale Autret, Directrice communication et marque, Orange Bank

Anaïs Harmant, Head of brand, communications et media, ManoMano

Richard Cullen, Director of digital transformation et innovation, Bacardi

Sébastien Imbert, Chief marketing officer France, Microsoft

Amélie Poisson, Directrice marketing et communication, La Redoute

Thierry Roussin, Head of sales, Quantcast

Fabien Scolan, Vice-Président advertising, Leboncoin Groupe

Valérie Decamp, Présidente, Mediatransports

Philipp Schmidt, Directeur exécutif, Prisma Media Solutions

Sophie Ak Gazeau, Directrice marketing et digital, Ratp Dev

Lucas Riedberger, Global advertising director, Dassault Système

Julien Marcaut, VP digital communication, Engie

Bastien Schupp, SVP digital communication, DS Automobiles

Karine Rielland-Mardirossian, Directrice générale déléguée, MEDIA.figaro

Eric Schnubel, Directeur général, IAB France

Hélène Chartier, Directrice générale, SRI

Hélène Gombaud-Saintonge, Turing Club

Nathalie Victoria, Global COO Direct E-commerce, L'Oréal Groupe

Meryem Amri, Directrice Marque et Expérience, Union des Marques

Bruno Florence, Président, SNCD

Jean-Baptiste Rouet, Président commission digitale, Udecam

Philippe Balladur, Directeur media, Coca-Cola

Karine Tisserand, Directrice générale, Le Club des Annonceurs

Estelle Suzenne, Directrice Marketing, Communication et Transformation Digitale, BMW

Andrès Menajovsky, Co-founder, Viuz

Beaucoup de gros annonceurs donc, comme Accor, La Redoute, Microsoft ou Décathlon. Des membres de la tech française comme Blablacar, Meetic, ManoMano ou Feed. Mais aussi les représentants de l'interprofession, IAB France, Udecam, Union des marques et SRI.