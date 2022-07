Info JDN : MeltingSpot lève 2,8 millions d'euros pour faciliter l'animation de communautés en ligne

En plein boom du "community-led growth", la jeune pousse facilite l'expérience et l'engagement des communautés en dehors des réseaux sociaux.

MeltingSpot, plateforme française d'animation de communautés, annonce ce 5 juillet un premier tour de table de 2,8 millions d'euros auprès d'Ankaa Ventures, Isai, SaaS Partners, Kima Ventures, Notus Technologies et de business angels. La jeune pousse réunit en une seule interface des fonctionnalités d'animation de communautés jusque-là éparpillées dans plus d'une dizaine d'outils et interfaces différents sur le marché.

"Que ce soit pour trouver de nouveaux clients, coconstruire son produit ou encore se positionner en leader d'opinion sur un sujet donné, les entreprises cherchent une alternative aux webinars, désormais à bout de souffle, et aux réseaux sociaux, qui créent de la notoriété mais très peu d'engagement", déclare Benoît Chatelier, cofondateur de MeltingSpot, connu pour avoir lancé en 2008 Ubeeqo, une entreprise technologique d'autopartage acquise en 2015 par le groupe Europcar.

L'entrepreneur et son frère ont développé une interface centrée sur la vidéo où les membres peuvent à la fois se rencontrer pour échanger, assister à un live, participer à un webinaire, revoir des émissions, retrouver dans l'historique les éléments d'un chat passé, consulter des documents, des stories, des vidéos au sein d'une bibliothèque de ressources partagées, etc. Terminées donc les multiples connexions à Teams, Zoom ou à Meet, au tchat sur Slack, au Google Drive ou sur Dropbox pour récupérer des documents, puis aux alertes sur WhatsApp… Il suffit désormais de se rendre sur son "spot".

"Les quelques outils d'animation existants se basent surtout sur le chat. Notre différence est de proposer une interface centrée sur la vidéo pour répondre entre autre à la montée en puissance des visioconférences pendant la pandémie", explique Benoît Chatelier. "Cette simplicité d'accès et d'expérience facilite et favorise l'engagement. Le community builder a toute la visibilité sur ce que chaque membre apprécie, consulte et recherche pour ensuite créer des groupes et personnaliser l'expérience en ayant la maîtrise de ce qu'il fait, bien loin des algorithmes des plateformes sociales", précise-t-il.

L'entreprise embarque une centaine de clients en à peine trois mois de déploiement beta

Une simplification qui tombe à point nommé à un moment où les entreprises semblent avoir la certitude que l'animation de communautés rapporte gros et présente de sérieux avantages pour engager et transformer. "Spendesk, qui a lancé CFO Connect, une communauté comptant aujourd'hui plus de 6 000 décideurs financiers, a constaté qu'un membre de cette communauté a trois fois plus de chances de convertir et de signer qu'un prospect arrivé par inbound", analyse Benoît Chatelier.

Les cas d'usage sont multiples : montrer son expertise en se positionnant sur un sujet utile ; engager de consommateurs et des prospects BtoB et BtoC ; coconstruire des projets ou des produits ; animer des communautés d'intérêt, d'associations, de clubs publics ou privés, etc. En illustre le leader de ce tour de table, Ankaa Ventures, société d'investissement en venture capital créée l'année dernière avec une approche community-led qui se sert justement de MeltingSpot pour animer ses communautés d'une centaine d'investisseurs actifs. "MeltingSpot est en avance sur un mouvement naissant qui va s'amplifier dans les mois et années à venir. Leur position de first mover dans un secteur que nous connaissons de l'intérieur nous a convaincus de les accompagner", explique Jonathan Cohen Sabban, partner chez Ankaa Ventures.

Avec ces 2,8 millions d'euros en poche, MeltingSpot continuera de développer les fonctionnalités de sa plateforme et son rayonnement commercial. Son équipe de 15 personnes devrait doubler en espace de douze mois. L'entreprise embarque déjà une centaine de clients en à peine trois mois de déploiement beta, parmi lesquels, IBM, Comexposium, Esker, Pôle Emploi, Talentia, Mazars, Foncia et FrenchTech.