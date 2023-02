La solution de marketing Hey Pongo lève 3,5 millions d'euros en série A

La start-up française mobilise 5 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros de dette auprès de la BPI et de banques, pour son outil de marketing et de fidélisation.

L'outil de marketing et de fidélisation Hey Pongo annonce ce 14 février une levée de fonds de série A. D'un montant de 5 millions d'euros, dont 1,5 million de dette auprès de la BPI et d'un pool de banques, elle a été menée auprès d'Evolem, de Techmind et d'Altavia Adventures, mais aussi d'investisseurs historiques comme Frst et Angelsquare. La start-up a été créée en 2017 par les deux cofondateurs Ludwig Jamet, CEO, et Nicolas Samir, rejoints par Nora Barault, associée. Elle propose à ses 2 000 clients, parmi lesquels figurent Plantes pour tous, Columbus, Pizza Hut ou Père & Fish, une plateforme de modules marketing pour de la fidélisation, générer des avis clients ou créer des campagnes marketing à la fois manuelles et automatiques.

"Hey Pongo s'adresse à tout business. Nous leur proposons de collecter les données de leurs clients, de les qualifier et d'en tirer du chiffre d'affaires", explique Ludwig Jamet. Hey Pongo donne la possibilité à ses clients restaurateurs, commerçants et e-commerçants, d'utiliser les données récoltées pour améliorer leur visibilité ou pour créer des scénarios de campagnes marketing. Avec sa solution, Hey Pongo a choisi de miser sur le SMS : "Il a un meilleur taux de conversion et c'est un canal générateur de ROI. En revanche, nous ne faisons pas de géolocalisation car c'est trop intrusif", continue Ludwig Jamet.

S'étendre en Europe

Hey Pongo propose d'abord de la fidélisation offline. Le client peut indiquer son numéro de téléphone sur la tablette et gagner des points de fidélité. "Nous voulons proposer de l'omnicanal, en faisant la jonction entre online et offline par l'intégration de notre outil sur des CMS comme Shopify et Prestashop", ajoute Ludwig Jamet. Pour le CEO d'Hey Pongo, il y a peu de solutions complètes pour les plus petites structures.

Hey Pongo compte une cinquantaine d'employés basés à Paris. "Il y a peu nous étions 35. Notre objectif n'est pas de doubler mais d'arriver à 60 avec des recrutements chirurgicaux sur la partie data ou la R&D", continue Ludwig Jamet. La start-up compte sur cette levée de fonds pour s'étendre en Europe. Hey Pongo vise d'abord les pays francophones comme la Belgique et la Suisse, dès le premier trimestre 2023, avant de s'ouvrir à l'Espagne via des partenaires puis au Royaume-Uni.