WeMaintain lève 30 millions d'euros pour s'internationaliser

La proptech réalise un troisième tour de table pour développer ses solutions et s'adapter aux besoins sur les marchés asiatique et américain.

Les ambitions de WeMaintain grimpent d'un étage. Après s'être spécialisée dans la maintenance des ascenseurs, puis des systèmes incendie, la proptech parisienne prévoit de s'élargir à d'autres besoins du marché immobilier sur la maintenance réglementée. Sa prochaine cible ? La maintenance des équipements énergétiques du bâtiment, chauffages et climatisations en tête. Pour concrétiser ce projet, elle lève 30 millions d'euros auprès notamment de Red River West, Bpifrance Digital Venture, et de ses investisseurs historiques Eurazeo Partners, Raise Venture et la Financière Saint-James. "Dès notre création en 2017, la vision de long-terme était de nous affirmer dans le smart building. Mais cela ne peut se faire d'un seul coup. Nous avons commencé par l'ascenseur, premier élément de frustration en cas de panne dans le bâtiment. Désormais, nous mettons en place les autres pièces du puzzle", déclare Jade Francine, COO et cofondatrice de WeMaintain.

Le développement de l'offre n'est pas le seul objectif de WeMaintain. L'entreprise compte aussi accroître son expansion géographique. Après Paris et Londres, un bureau a été ouvert à Singapour pour permettre à WeMaintain de s'implanter sur le marché asiatique. L'équipe prévoit de réaliser cette année à Singapour, qui compte 9 000 immeubles de grande hauteur, un million d'euros de chiffre d'affaires. "C'est le moment de s'étendre car notre expérience à Londres a été une vraie réussite : nous nous y sommes développés deux fois plus vite qu'à Paris et, sur un an, nos résultats ont été multipliés par trois par rapport à ceux de Paris", souligne Jade Francine. Aujourd'hui, 60% de l'activité est réalisée à Paris, 30% à Londres et 10% à Singapour. De nouvelles villes européennes devraient s'ajouter dans l'année. Et la priorité de Jade Francine concerne le marché américain. "Le fonds Red River West accompagne les entreprises qui veulent s'implanter aux Etats-Unis. Leur appui va nous aider à comprendre les besoins spécifiques au marché nord-américain", indique-t-elle.

Le financement servira également au développement hardware et software des solutions. WeMaintain, qui produit tous ses capteurs IoT en interne dans ses locaux à Paris, réfléchit à délocaliser la production pour parvenir à de volumes plus importants. Les équipes de R&D seront pour leur part renforcées afin d'enrichir les dashboard fournis aux gestionnaires de bâtiments. WeMaintain, dont les effectifs comptent 82 personnes, entend embaucher une centaine de profils d'ici à la fin de l'année.

Fondée fin 2017 par Benoît Dupont, Tristan Foureur et Jade Francine, WeMaintain en est à sa troisième levée de fonds, après deux tours de table de 1,8 et 7 millions d'euros en 2018 et 2019. Début 2021, WeMaintain avait fait l'acquisition de la start-up Shokly pour étendre son expertise à la maintenance des systèmes incendie. Elle compte en juin 2021 plus de 150 clients dans le monde de l'immobilier. Pour aller plus loin dans le smart building, l'entreprise noue des contacts dans le secteur avec différents acteurs, dont la Smart Building Alliance. Pour 2022, un autre chantier est identifié : la réalité augmentée pour fournir aux techniciens des informations lors de leurs interventions.