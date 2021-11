IoT : ffly4u en redressement judiciaire

L'entreprise toulousaine spécialisée dans l'asset tracking est en cours de procédure collective pour trouver un repreneur ou des financements.

La prolongation de la crise a eu un impact sur l'activité des entreprises de l'IoT. ffly4u fait partie de celles qui se retrouvent dans une situation délicate. L'entreprise toulousaine experte en asset tracking est en redressement judiciaire. Son assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels, qui devait se tenir avant fin juin, avait dû être prorogée jusqu'au 30 septembre 2021. L'entreprise s'est retrouvée en cessation des paiements le 27 octobre 2021, entraînant le 4 novembre dernier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Son président Olivier Pagès a confirmé au JDN être "en cours de procédure d'observation pour trouver un financement ou un repreneur".

Créée en mai 2015, ffly4u s'est spécialisée dans l'asset tracking de tourets de câbles, de bennes, de remorques et d'équipements de manutention. Elle a déployé plus de 20 000 boîtiers chez une trentaine de clients, dont Suez ou Nexans, en France mais aussi en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et en Inde, lui permettant de réaliser 70% de son chiffre d'affaires à l'export. L'entreprise a effectué trois levées de fonds, à sa création en 2015, en 2018 et en 2019 qui lui ont rapporté 3,2 millions d'euros.

En janvier dernier, l'entreprise avait pourtant affirmé que 2020 représentait "un tournant dans son histoire, avec une accélération de son développement en France et en Europe". Son chiffre d'affaires avait enregistré une croissance de plus de 40% par rapport à 2019 (à 400 000 euros).

La raison de ce redressement judiciaire : la "recherche depuis deux ans d'une quatrième levée de fonds de 4 millions d'euros, prévue pour le second trimestre 2021, qui n'a pas abouti, et des problèmes d'approvisionnement de composants", mettant à mal les projets, assure un partenaire de ffly4u.

Un autre partenaire de l'entreprise a confirmé être au courant des difficultés de ffly4u. "Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'écosystème", déplore-t-il. D'autant que l'asset tracking est un marché porteur dans l'IoT, il est le troisième usage en France en 2021, d'après l'étude Révélations IoT 360. Avis aux repreneurs.