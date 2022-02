Withings rachète l'application allemande 8Fit et s'oriente vers l'offre de services

Pour le fabricant français de produits connectés de santé, cette acquisition marque le point d'entrée vers un accompagnement personnalisé des utilisateurs.

2022 marque pour Withings une nouvelle étape dans son développement. Le fabricant français d'objets connectés de santé annonce ce mercredi 2 février l'acquisition de l'application allemande 8Fit, qui propose des programmes sur le bien-être et la nutrition, pour un montant non dévoilé. L'objectif : développer auprès de ses utilisateurs un accompagnement personnalisé en santé. "Cette acquisition est la première brique pour bâtir les dix prochaines années", assure Mathieu Letombe, CEO de Withings. Une offre de service étoffée, commercialisée sous la forme de programmes sur abonnement, c'est la promesse de revenus récurrents pour le Français.

Les équipes vont travailler dès à présent sur le contenu de ces services, pour que les utilisateurs bénéficient d'une boucle complète d'analyse de leur santé : ces derniers obtiennent par les objets connectés des données sur leur état de santé. Avec 8Fit, ils auront accès à des conseils et des programmes et pourront suivre le fruit de leurs efforts via leurs appareils, par de nouvelles mesures. Par exemple, en fonction de leur poids mesuré par la balance connectée de Withings, les utilisateurs se verront proposer un programme nutritionnel et sportif dans le temps dont ils pourront observer les résultats. "Cette synergie est la plus évidente, nous prévoyons de renforcer le suivi de l'hypertension", indique Mathieu Letombe, qui fait également des maladies chroniques un axe fort.

Un bureau en Allemagne

L'atout de 8Fit pour la marque française ? Sa capacité à produire du contenu médical adapté aux objets connectés de Withings. "Nous avions identifié l'application en octobre 2021, nous avons une même vision et une couverture internationale qui nous rendent complémentaires", explique Mathieu Letombe. L'application 8Fit, créée en 2014, compte plus de 40 millions d'utilisateurs dans six pays.

Withings maintiendra les effectifs de 25 salariés de 8Fit dans leur site à Berlin. Un moyen d'avoir son premier bureau en Allemagne. Ce rachat intervient un mois après celui d'Impeto Medical, avec qui Withings a mis au point une nouvelle version de sa balance connectée, la Body Scan, dotée d'une poignée avec quatre électrodes pour réaliser un électrocardiogramme.

Withings dispose de cinq familles d'objets connectés – les montres, les balances, les tensiomètres, les thermomètres et le capteur de sommeil. L'entreprise française de 325 salariés prévoit de recruter en 2022 et d'investir plus de 30 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans les services.