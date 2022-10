Suivez en direct ce jeudi la cérémonie de l'IoT Business Hub

L'impact environnemental sera au cœur de la 4e édition de l'IoT Business Hub. Retrouvez en direct ce jeudi 20 octobre à 19 heures les projets récompensés par le cabinet BearingPoint pour leur action en faveur de la planète.

Ce sont six projets qui seront récompensés d'un trophée par le think tank IoT Business Hub du cabinet de conseil BearingPoint ce 20 octobre à partir de 19 heures. Les critères de sélection : leur impact environnemental et leur maturité sur le marché. Les dossiers ont été analysés le 12 juillet dernier devant un jury composé de Sylvain Chevallier et Ouassim Driouchi, associés au sein du cabinet de conseil français BearingPoint, Bernardo Cabrera, directeur de la business unit IoT chez l'opérateur Objenious, Marie-Claude Dupuis, directrice Stratégie, Développement durable & Immobilier au sein du groupe RATP et Franck Welter, responsable des partenaires EMEA chez Amazon Web Services (AWS). Le JDN fait également partie du jury. Retrouvez en direct à partir de 19 heures ce jeudi 20 octobre 2022 les vainqueurs et leur projet sur cet article.