Bouygues Telecom Entreprises, Alten et Siemens s'allient dans la 5G industrielle

Les trois groupes signent ce mars 7 mars un partenariat sur trois ans pour développer la 5G industrielle selon les besoins spécifiques des clients.

Bouygues Telecom Entreprises, Alten et Siemens annoncent ce mardi 7 mars leur alliance visant à construire une solution commune dédiée à la 5G industrielle. En mutualisant sur une durée de trois ans leurs expertises respectives (le réseau 5G de Bouygues Telecom en mode privé, public ou hybride, couplés aux solutions de technologies opérationnelles de Siemens France et à l'expertise d'ESN d'Alten pour déterminer les usages les plus pertinents à mettre en œuvre), les trois partenaires ambitionnent de faciliter le passage à l'échelle des usages recourant à la 5G industrielle. "Ce n'est pas parce que la technologie existe qu'elle est adoptée. Pour les industriels, il s'agit d'un investissement à amortir dans le temps et c'est à nous de les accompagner pas à pas pour que la 5G industrielle réponde à leurs besoins métiers par ses données remontées, sa faible latence et sa capacité à gérer plusieurs services à fois, de manière sécurisée, et donc leur permettant de repenser leurs processus", souligne Jean-Christophe Ravaux, directeur marché BtoB de Bouygues Telecom.

L'offre, qui cible les entreprises du CAC 40 et les ETI françaises, sera déployée dans un premier temps chez leurs clients communs dans l'industrie manufacturière, la logistique et la construction. Mais le premier chantier des trois partenaires sera avant tout d'évangéliser les industriels sur les possibilités de la 5G industrielle, notamment pour la mise en place d'opérateurs augmentés ou de maintenance prévisionnelle. Les déploiements de 5G industrielle restent encore peu nombreux : l'Arcep, auprès de laquelle les industriels peuvent commander des fréquences pour tester la 5G, ne répertorient qu'une vingtaine d'initiatives.

Bouygues Telecom en fait partie et expérimente sur son technopole de Meudon une dizaine d'usages industriels aptes à être répliqués, comme la détection par caméra et intelligence artificielle du port du casque sur des sites sécurisés ou le pilotage à distance de grues de chantier. Des usages qui sont mis en avant à Global Industrie, tout comme les solutions de Siemens sur l'utilisation de jumeaux numériques pour améliorer l'analyse de la performance et le démonstrateur d'usine 4.0 pour le secteur manufacturier d'Alten.

Vers d'autres offres de services

Bouygues Telecom Entreprises, Siemens et Alten offriront à leurs clients des offres de services structurées, comme la mise en place d'audit de connectivité ou des formations interactives pour faciliter la conduite de changement auprès des collaborateurs. "Le premier contenu sur lequel nous avons travaillé concerne la réalité augmentée, pour apprendre aux collaborateurs à faire des manipulations en visualisant des instructions, par exemple dans le but de démonter des équipements complexes", détaille Jean-Christophe Ravaux.

La complémentarité des trois groupes est l'atout phare mis en avant. "Il est très important sur la 5G industrielle de travailler en écosystème et d'apporter des solutions complémentaires répondant aux besoins. On peut exceller en tant qu'opérateur ou d'expert en système industriel mais si on propose des offres indépendantes, elles ne seront pas rapidement adoptées individuellement", souligne Jean-Christophe Ravaux. Bouygues Telecom Entreprises, Siemens et Alten ne sont pas les seuls à le penser : le groupe ABB et l'équipementier Ericsson ont également noué un partenariat de recherches sur la 5G industrielle.

Les perspectives avec l'IoT s'annoncent également prometteuses selon Jean-Christophe Ravaux, à deux égards : d'une part, l'installation de réseaux hybrides va permettre une traçabilité IoT de bout en bout, en indoor et en outdoor, sur le site et chez ses partenaires. D'autre part, les innovations autour de la 5G et de l'intelligence artificielle vont renforcer les solutions en edge computing. Et Jean-Christophe Ravaux de préciser en conclusion : "Le stockage de la donnée pourra se faire sur site ou à proximité immédiate sur des mini data centers sécurisés, c'est ce qui va donner un nouvel élan à l'IoT et à sa diffusion." Tous les groupes cités dans cet article sont présents au salon Global Industrie à Lyon (7-10 mars) pour présenter leurs projets de 5G industrielle.