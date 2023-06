Hub One va assurer la couverture Wifi et IoT du métro du Grand Paris Express

L'opérateur a obtenu de la Société du Grand Paris la concession des réseaux de communication Wifi et IoT dans les nouvelles rames de métro du Grand Paris Express et les gares des futures lignes 15 à 18, ainsi que les extensions de la ligne 14.

Le métro du Grand Paris Express, avec ses 200 kilomètres de voies supplémentaires, est un challenge de taille, aussi bien dans la création des lignes de transport que dans l'installation de ses réseaux de communication. Un challenge auquel va désormais prendre part Hub One : l'opérateur, filiale du groupe ADP, a remporté la concession des réseaux Wifi et IoT. Ce sont donc 65 gares et 170 rames de métro qu'Hub One va devoir connecter.

Pour la Société du Grand Paris (SGP), il était indispensable d'ajouter ces deux typologies de réseaux au métro du Grand Paris Express, en plus des réseaux de téléphonie mobile. Pour rappel, les appels d'offres de la couverture mobile 4G et 5G ont été remportés respectivement par l'opérateur Totem, filiale d'Orange, pour la ligne 15 Sud, par Cellnex pour les lignes 16 et 17 et par l'opérateur TDF pour la ligne 18. "Les réseaux cellulaires et Wifi sont vraiment complémentaires, désormais les nouveaux projets de métros les associent ensemble", indique Marie-Christine Servant, responsable de l'Unité numérique pour la SGP.

Le réseau doit être installé en même temps que l'évolution du chantier. © Gérard Rollando / Société du Grand Paris

Pour mener à bien cette mission de déploiement sur sept ans, jusqu'en 2030, et d'exploitation du réseau sur une durée de 14 ans, Hub One créé une société de projet dédiée avec la Banque des Territoires, actionnaire minoritaire à 40%. La priorité ces prochains mois concernera les gares et les rames issues du prolongement de la ligne 14, qui doivent être opérationnelles en juin 2024 en vue des Jeux Olympiques de Paris. Puis les gares de la nouvelle ligne 15 Sud en 2025, et progressivement l'ensemble du réseau jusqu'à horizon 2030.

Concrètement, Hub One va déployer 2 200 à 2 500 points d'accès en Wifi 6. "Cela représente 20 à 50 points d'accès par gare, en fonction de leur taille et de leur profondeur", précise Henri Tallon, directeur de la Business Unit telecom chez Hub One. En parallèle à ce réseau Wifi, Hub One va déployer un réseau LoRaWAN privé. Ces deux réseaux pourront servir à cinq usages : "A évaluer la satisfaction client, comme lorsqu'on déploie des boutons de satisfaction dans les sanitaires publics des aéroports ; à la gestion de l'énergie, notamment des compteurs d'énergie des commerçants ; à la sécurité ; à la maintenance et à la mesure dans les gares, par exemple pour suivre l'évolution des flux de personnes ou détecter des portes ouvertes", énumère Henri Tallon.

Le positionnement des antennes ne doit pas perturber la perception de l'œuvre architecturale. © Société du Grand Paris / Agence Kengo Kuma & Associates

La difficulté au niveau technique concerne en particulier la mobilité des rames. "Le point d'accès n'est pas conçu pour être en mouvement, cela ajoute une complexité supplémentaire", souligne Henri Tallon. Deuxième défi de taille, la coordination de l'ensemble des acteurs radio : Hub One pour les fréquences d'usage libre dont le Wifi, les opérateurs en charge de la 5G, mais aussi les équipementiers en charge du système de signalisation pour guider ces trains sans conducteurs, de la radio exploitant, du réseau des forces de police… "Il faut que tous les acteurs communiquent pour que tous fassent leurs tests en même temps selon un planning centralisé. Un acteur ne pourra pas revenir vers nous après coup car une antenne n'est pas bien positionnée et cause des interférences aux autres", prévient Marie-Christine Servant, qui accorde également de l'importance au choix des emplacements des équipements : "Les gares du Grand Paris Express sont des œuvres architecturales en elles-mêmes. Les gares hébergeront aussi des œuvres d'art, les antennes ne devront pas en perturber la perception", ajoute-t-elle. Ce bon positionnement passera par des simulations entre les acteurs, avant l'installation et la mesure des signaux, quelques mois avant l'ouverture au public.

Près de trois millions de voyageurs par jour devraient emprunter ces nouvelles lignes. © ALSTOM SA 2023 / Advanced & Creative Design

Dès l'ouverture des gares au public, les passagers pourront bénéficier d'un réseau Wifi gratuit, via un portail de connexion, identique à celui dont ils peuvent bénéficier dans les aéroports. Près de trois millions de voyageurs par jour sont ciblés. "Pour financer ce Wifi gratuit, nous avons établi plusieurs modèles d'affaires : la commercialisation d'espaces publicitaires sur le portail de connexion, des offres de Wifi professionnel pour les commerçants dans les gares, un service de roaming pour les passagers en provenance de l'étranger et un abonnement au réseau IoT", explique Henri Tallon.

Le déploiement de ce réseau Wifi / IoT représente par ailleurs pour l'avenir du Grand Paris Express une ouverture sur la smart city. "Dans le Grand Paris Express, nous avons plusieurs couches de réseaux qui cohabitent, des backbones de collecte et des locaux techniques qui pourront servir à abriter des équipements dans le cadre du déploiement de l'edge computing, ou en faisant de la gare un point d'ancrage afin de renforcer la couverture 5G dans les bâtiments HQE des alentours des gares. Toutes ces infrastructures pourront servir de socle au territoire intelligent", illustre en conclusion Marie-Christine Servant.