Trois clics sur votre smartphone permettent de gagner de la batterie tous les jours

Pour certains utilisateurs, le fait de ne pas avoir de batterie peut même aller jusqu'à provoquer de l'anxiété.

Les smartphones remplissent de plus en plus d'usages : téléphoner bien sûr mais aussi surfer sur Internet, publier sur les réseaux sociaux, prendre des photos et vidéos, écouter de la musique, regarder des films et jouer à des jeux vidéo. Autant d'utilisations qui rythment le quotidien... et vident les batteries en fin de journée, voire avant pour les plus vieux modèles.

Cette situation peut rendre anxieux. En Inde, d'après une étude de la société de recherche Counterpoint Research, "65% des utilisateurs de smartphones souffrent d'un inconfort émotionnel dû à l'épuisement de la batterie". Ce désagrément se traduit notamment par de l'anxiété pour un tiers des répondants mais aussi par un sentiment de déconnexion, d'impuissance ou par la peur de manquer un événement. Des résultats pas si surprenants si en croit le reste du sondage. Selon la même étude, six personnes interrogées sur dix pourraient changer de téléphone afin de pouvoir profiter d'une batterie plus performante. Le smartphone est le premier objet qu'ils utilisent le matin au réveil, mais aussi le soir avant de se coucher, pour 40 % des personnes interrogées.

Alors toutes les astuces sont bonnes à prendre quand il s'agit d'économiser de la batterie, sans trop d'effort ni perte de confort. Par exemple, un simple changement de paramètre peut permettre d'avoir des résultats, comme l'a montré une étude de l'université de Purdue en Inde. Les chercheurs ont mené leurs tests sur des smartphones Google Pixel 2, 4 et 5 ainsi que le Motorola Moto Z3. Sur chacun d'entre eux, ils ont ouvert pendant 60 secondes, les applications Google Maps, Google News, Google Phone, Google Calendar, YouTube et Calculator, dans différentes conditions.

Résultat : dans des conditions normales (à l'intérieur avec une luminosité comprise entre 30 et 50%), le passage au mode sombre - ou dark mode - permet d'économiser de 3 à 9% de batterie. La sauvegarde d'énergie peut même atteindre 47% quand la luminosité de l'appareil est réglée sur 100%. Quelle en est la raison ? Sur les écrans OLED, chaque pixel est éclairé indépendamment des autres. Contrairement aux écrans LCD qui sont munis d'un rétroéclairage. Ainsi, plus l'écran OLED affiche des couleurs sombres, moins il consomme d'énergie.

Il faut néanmoins noter que cette astuce fonctionne seulement pour les smartphones dont les écrans sont dotés de cette technologie OLED. Ce qui inclut tout de même un grand nombre de modèles sortis ces dernières années, comme tous les Iphone depuis le 12, les Samsung de la série S ou les Pixels de Google, etc.

Pour activer le mode sombre sur Android rien de plus facile : aller dans "Paramètres", sélectionnez "écran", puis "mode sombre". Sur IOS : aller dans "Réglages", appuyez sur "Luminosité et affichage", puis "mode sombre".