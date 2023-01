Onze tendances tech à suivre en 2023

Comme chaque année, CB Insight liste les innovations technologiques qu'il ne faudra pas rater. Entre autres : l'IA au service de l'immortalité et les robots domestiques.

Les tendances tech de 2023 sont nombreuses et il est parfois complexe d'y voir clair. Ci-dessous, découvrez les onze tendances d'innovations technologiques à suivre pour 2023, selon l'entreprise spécialisée CB Insight, dans une étude sortie ce 4 janvier.

1. L'IA au service de l'immortalité

De nombreuses intelligences artificielles planchent, depuis plusieurs années, sur la modification des processus cellulaires, la régénération de certaines parties du corps ou la découverte de nouveaux médicaments. Une aubaine pour les géants du numérique. Altos Labs, entreprise soutenue par Jeff Bezos, a conclu un financement de 3 milliards de dollars au début de 2022 pour développer une "programmation de rajeunissement cellulaire". Google est aussi dans la course grâce à ses investissements dans diverses entreprises, comme le montre le graphique ci-dessous.

2. L'explosion des substances à base de matières biologiques

Favoriser l'alternative biodégradable au plastique grâce à des solutions naturelles comme les champignons ou les algues de mer : l'enjeu est de taille alors que des marques comme H&M ou Gap se sont engagées à acheter 45% de leur polyester à partir de sources recyclées d'ici 2025. L'entreprise Keel Labs a terminé sa levée de fonds avec 17 millions de dollars pour sa production de fibres à base d'algues de mer. MycoWorks, start-up américaine, a conquis le milieu du luxe avec son cuir à base de champignons, utilisé par la maison de mode française Hermès.

3. La croissance fulgurante des super-apps

Les super-apps, qui permettent de regrouper e-commerce, moyen de paiement ou encore jeux vidéo, suscitent toujours plus d'intérêt. Les Gafam tentent de pousser le concept de WeChat (application de Tencent) plus loin, sans en faire de pâles copies.

Microsoft et Google cherchent déjà à se développer sur le marché en prévoyant d'utiliser respectivement Bing et YouTube comme supports de leurs futures super-apps. Plusieurs axes d'amélioration sont déjà étudiés comprenant les livraisons de produits et les transactions bancaires. En octobre 2022, Elon Musk, PDG de Twitter, a calmé sa volonté de créer une super-app en annonçant que "l'achat de Twitter était un accélérateur pour créer X, l'application universelle".

4. Les applications de santé préventives continuent d'intéresser les géants numérique

Prévenir plutôt que guérir. Cet adage populaire pourrait bien devenir le nouveau terrain de jeu des entreprises du numérique grâce au développement de capteurs reliés à des applications de santé préventives. L'exemple de la start-up Sound Life Sciences, acheté par Google, est parlant. Grâce au relevé des données de la respiration d'un patient, un diagnostic de l'apnée du sommeil peut être réalisé. Les données récoltées peuvent aussi aider les patients atteints d'anxiété, d'asthme ou de maladies pulmonaires.

Les technologies des biomarqueurs vocaux, permettant notamment de prévenir de la maladie de Parkinson, suscitent un fort intérêt chez les investisseurs. Selon l'étude de CB Insight, l'industrie pourrait même atteindre les cinq milliards de dollars dans les années à venir avec comme fer de lance des start-ups comme Kintsugi ou Ellipsis.

5. Les fintech à la recherche d'un nouveau souffle

L'année 2022 a été moins faste pour les start-up fintech. Sur le dernier trimestre de l'année, le secteur n'a attiré que 14% des investissements capital-risque contre 21% sur la même période en 2021. Une baisse constante (voir graphique) qui les a incités à se lancer, comme Klarna, dans de nouveaux produits.

Une autre tactique des entreprises fintech pour s'assurer une stabilité certaine tourne autour d'une nouvelle clientèle visée : les entreprises. Un passage au BtoB qui devrait être vecteur de croissance en 2023.

6. L'olfactif s'installe dans le numérique

Digitaliser et recréer les odeurs dans le métavers. Ce concept fou pourrait bien prendre forme en 2023. L'équipe d'intelligence artificielle de Google a annoncé en septembre dernier avoir utilisé le machine learning pour associer des molécules à des odeurs perçues. Des entreprises comme Aromyx ou Aryballe ont respectivement levé 17 et 18 millions de dollars pour développer des projets de détection olfactive de maladies, d'explosifs ou de la maturité des aliments. Airbus a même étendu son partenariat avec la start-up américaine Koniku pour sa technologie permettant de détecter les explosifs.

7. Robots domestiques : Amazon et start-up déjà sur le coup

Avec un marché évalué à 22 milliards de dollars (20,5 milliards d'euros), les robots domestiques sont en passe de conquérir les salons. Des inventions disruptives, à l'image du Labrador Systems d'Amazon qui devrait être commercialisé courant 2023 et qui assiste les personnes atteintes de maladies chroniques en transportant quelques objets du quotidien. Le géant de l'électroménager Dyson s'est aussi lancé mi-2022 avec un prototype de robot assistant pour les tâches ménagères. Autre exemple d'un robot déjà dans les logements des seniors : ElliQ, une intelligence artificielle développée par Intuition Robotics, capable de discuter, faire des blagues et proposer des habitudes à adopter pour une bonne santé.

8. Les centrales électriques virtuelles pour des économies d'énergie

L'augmentation de la demande d'énergies renouvelables pousse à l'élaboration de systèmes d'énergie décentralisés, les virtual power plants (VPPs). L'objectif : optimiser, grâce au cloud et à l'IA, la redistribution de l'énergie provenant d'un réseau de ressources communes (panneaux solaires résidentiels, parcs éoliens, etc).

En octobre, le fournisseur américain de panneaux photovoltaïques Sunrun a implanté ce système dans le Massachusetts, le New Hampshire, Rhode Island, et le Vermont, faisant de ces régions les premières à utiliser cette technologie à cette échelle.

9. La tech au service de la ménopause

De la mise en relation avec un spécialiste à la livraison des médicaments à la maison en passant par des conseils personnalisés pour gérer les effets de la ménopause, le monde de la tech s'active pour faciliter l'accès à des traitements qualitatifs concernant la ménopause. La start-up Ro, valorisée à sept milliards de dollars, a généré une levée de fonds à hauteur de 150 millions de dollars début 2022.

D'autres compagnies, comme 51 Apparel, qui crée des vêtements régulateurs de températures pour les femmes souffrant de ménopause, sont présentes sur le marché.

10. L'Inde, nouveau territoire de la tech

Linde, futur pays le plus peuplé du monde en 2023, attire les investisseurs. Plusieurs secteurs sont concernés comme la production d'énergie renouvelable, les paiements digitaux (135 milliards de dollars en volume par mois sur le territoire) ainsi que les segments B2B comme les plateformes e-commerce, les services bancaires aux entreprises ou l'infrastructure du cloud. En 2022, près de 7% des nouvelles licornes mondiales provenaient d'Inde.

11. L'agriculture régénérative comme alternative aux productions classiques

La demande globale de produits plus respectueux de l'environnement force la main aux entreprises agtech qui doivent mettre les bouchées doubles afin de trouver des solutions pour restaurer les sols tout en réduisant l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse. Plusieurs entreprises d'agroalimentaire ou de mode ont commencé à investir : Nestlé, PepsiCo ou Patagonia.