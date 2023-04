AutoGPT, encore mieux que ChatGPT ?

Cette nouvelle intelligence artificielle pilotée par GPT4 fonctionne de manière autonome. Assignez-lui un objectif, elle rédigera ses propres prompts.

L'intelligence artificielle vient-elle de franchir un nouveau cap avec AutoGPT ? Cette IA publiée le 30 mars sur GitHub par Toran Bruce Richards représente sans doute une avancée majeure pour le domaine. Comme son nom l'indique, AutoGPT fonctionne de manière autonome. Son utilisateur lui donne un objectif final et l'application rédige elle-même tous les prompts nécessaires à l'accomplissement de cet objectif.

Par exemple, l'IA peut réaliser une étude de marché, écrire son propre code, exécuter des scripts en Python… Pour faire simple, AutoGPT est capable d'effectuer toutes les tâches qu'on peut demander à ChatGPT mais de manière autonome. En bonus, il est capable de parcourir Internet en temps réel et donc d'actualiser ses données.

Pour la génération de texte et de code, AutoGPT fonctionne avec GPT4, le modèle d'intelligence artificielle le plus récent d'OpenAI. L'IA se sert aussi de la précédente version GPT-3.5 pour stocker les données recueillies. Par ailleurs, l'application est capable de s'autoévaluer : elle peut apprendre de ses erreurs, juger la pertinence de ses résultats, analyser sa propre manière de travailler et corriger les bugs, sans qu'une intervention humaine soit nécessaire.

Mais contrairement à ChatGPT, AutoGPT n'est pas accessible via une simple recherche sur un navigateur. Pour l'utiliser, il faut installer la version 3.8 de Python (et accessoirement maitriser ce langage de programmation), ainsi que 3 clés : une clé API Pinecone, une clé OpenAI et une clé ElevenLabs. Une fois tous ces éléments installés, AutoGPT invitera l'utilisateur à définir cinq objectifs spécifiques.

"La supervision humaine est toujours recommandée"

Si cette IA peut fonctionner de manière autonome - c'est d'ailleurs sa principale plus-value -, l'intervention de l'humain, ou au moins une supervision, reste recommandée. Certes, AutoGPT propose un mode continu. Mais ce mode, dans lequel l'internaute n'intervient guère hormis la consigne initiale, est déconseillé par Toran Bruce Richards, le créateur d'AutoGPT : "Il est potentiellement dangereux et peut faire fonctionner votre IA indéfiniment ou effectuer des actions que vous ne permettriez pas normalement".

Quand ce mode continu est désactivé, le programme demande à l'utilisateur son autorisation à chaque étape pour passer à la suivante. Une manière de prévenir des éventuels risques relatifs à la protection des données, ce qui semble une préoccupation pour Toran Bruce Richards. "Il faut s'assurer que l'IA opère dans les limites éthiques et légales. La confidentialité des données et la sécurité des utilisateurs doivent être des priorités. C'est pourquoi la supervision humaine est toujours recommandée."