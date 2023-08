Elon Musk fait une prédiction : dans deux ans, la lumière s'éteindra

Lors d'une conférence sur l'énergie, Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a fait une prédiction inquiétante : y aura-t-il une pénurie d'énergie dans deux ans?

Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, tire la sonnette d'alarme sur une possible pénurie d'énergie. Selon le "Wall Street Journal", Musk a déclaré lors d'une conférence organisée par le fournisseur d'énergie américain PG&E, qu'il est urgent d'augmenter la capacité des centrales électriques partout dans le monde pour éviter une crise d'électricité. Sinon, nous pourrions manquer d'électricité dans deux ans.

Les outils d'Intelligence Artificielle consomment beaucoup

Selon Musk, "peu importe combien d'électricité vous pensez qu'il nous faut, nous en aurons besoin de plus". C'est pourquoi il demande à l'industrie de l'énergie de construire plus vite. Il pense que l'utilisation croissante des outils d'intelligence artificielle, qui nécessitent beaucoup d'électricité, est en partie responsable.

Besoin en énergie multiplié par trois ?

Musk estime aussi que le nombre croissant de voitures électriques augmentera le besoin en énergie. Selon lui, d'ici 2045, les États-Unis auront besoin de trois fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. Cependant, certains experts pensent que l'augmentation sera bien moins importante. PG&E, un grand fournisseur d'énergie aux États-Unis, estime qu'il n'y aura qu'une hausse de 70% sur les 20 prochaines années. Mais ils prennent quand même au sérieux les avertissements de Musk.

L'Europe doit aussi accélérer

En Europe, la demande en énergie augmentera aussi car de plus en plus de gens y achètent des voitures électriques. De plus, beaucoup remplacent leur chauffage au gaz ou au pétrole par des pompes à chaleur. La consommation d'électricité de la France va augmenter bien plus rapidement que prévu jusqu'à présent, estime le gestionnaire du réseau de haute tension RTE. Le gestionnaire s'attend à une consommation annuelle d'électricité en forte hausse, comprise entre 580 à 640 terawattheures en 2035, alors qu'en 2021 il tablait encore sur une consommation de 540 TWh dans un scénario moyen dit de référence. En 2022, les Français ont consommé 460 TWh d'électricité.