Apple teste l'affichage de liens sponsorisés au sein d'Apple News

La firme à la pomme doit étoffer l'inventaire associé à son offre de search ads pour peser dans un marché de la publicité mobile en pleine expansion.

Nouvel acteur du search sponsorisé grâce à son offre Search Ads, Apple accélère sur le sujet. Le groupe, qui permet à des éditeurs d'applications d'enchérir pour apparaître en haut des résultats des recherches effectuées au sein de l'AppStore, teste de nouveaux emplacements publicitaires. C'est ainsi que certaines des campagnes poussées via l'interface de Search Ads sont désormais également affichées au sein de l'application éditoriale du groupe, Apple News. Cette dernière, disponible uniquement aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, permet aux utilisateurs IOS d'accéder aux contenus des principaux titres de la presse anglo-saxonne.

Apple a, selon nos informations, lancé la version alpha de cette offre publicitaire cet été mais des utilisateurs ont signalé la présence d'annonces de ce genre courant mai sur Twitter. A noter que les marques qui profitent de cette nouvelle offre sont choisies par les équipes d'Apple, sans toutefois en être informées. Leurs créations publicitaires s'affichent lorsqu'un utilisateur effectue une recherche au sein d'Apple News. Il est néanmoins impossible pour un annonceur de savoir si l'une de ses campagnes a été affichée au sein d'Apple News. Rien n’apparaît au sein de l'interface de Search Ads. Et Apple ne communique pas plus sur les performances de ce nouvel inventaire.

Exemple de liens sponsorisé intégré à une page article au sein d'Apple News. © Capture d'écran

Ce nouveau lancement est des plus stratégiques pour la firme à la pomme qui, si elle veut peser au sein d'un marché publicitaire mobile en pleine expansion (les dépenses publicitaires sur ce device devraient atteindre les 240 milliards de dollars dans le monde en 2020 selon App Annie, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente), doit ouvrir Search Ads à de nouvelles audiences. L'offre publicitaire a certes de sérieux atouts. Elle permet aux annonceurs de toucher des utilisateurs iOS très recherchés car leur pouvoir d'achat est supérieur à la moyenne et c'est d'autant plus intéressant que ceux qui se rendent au sein de l'App Store sont généralement en phase active de recherche (les fameux intentionnistes). Mais l'audience de l'App Store ne lui permet pas de générer des volumes d'inventaire aussi conséquents que ceux de Facebook, Instagram ou Snap. Et le déploiement de Search Ads au sein d'Apple News, qui réunit tout de même près de 125 millions de lecteurs par mois, lui permettrait sans doute de passer un nouveau cap. Surtout si, comme les rumeurs lui en prêtent l'intention, Apple se décidait à lancer l'application dans de nouveaux pays dont la France…