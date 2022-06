Infographie : le marché de l'audio digital français en un coup d'oeil

Ce panorama publié par IAB France présente les maillons d'une offre disponible sur de multiples canaux. Si les investissements progressent, ce marché souffre encore d'une absence de mesure unifiée.

Avec 58% d'investissements de plus en un an, le marché français de l'audio digital s'est structuré. Le "Panorama de l'audio digital 2022", que l'IAB France publie ce 28 juin, montre la maturité de ce nouvel écosystème et identifie les principaux acteurs à l'œuvre et secteurs concernés.

On y retrouve les radios live ou en replay, les web radios et les podcasts natifs (qui ne sont pas diffusés en hertzien) aux côtés des plateformes de streaming. Alors que ces dernières captent la majeure partie des investissements (47% de parts de marché selon le dernier Observatoire de l'ePub), peu de données d'audiences sont connues. La preuve, l'infographie de l'IAB donne le nombre d'auditeurs mensuels sur tous les canaux, sauf sur ces plateformes.

Cette pluralité de canaux de l'audio digital explique en partie la difficulté du secteur à disposer rapidement d'une mesure globale des audiences tous leviers confondus. De plus, elle renvoie à une image d'écosystème fragmenté, parfois qualifié d'incompatible avec une perspective d'activation stratégique pour les annonceurs. Or l'intégration de ce levier à la planification stratégique des campagnes aurait pu rendre les investissements bien plus massifs. "Nous avons besoin d'études de mesure de l'efficacité pour démontrer que l'audio digital peut être intégré de façon plus massive dans les plans plurimédias", confirme Nicolas Thorin, directeur général d'Audion, network audio digital, copilote du groupe de travail dédié à l'audio digital de l'IAB France avec Benjamin Masse, directeur produits de Triton Digital, plateforme d'audio intégrée (SSP, ad serving, hébergement et mesure).

"Quand un nouveau marché se structure, il faut le rendre compréhensible"

Benjamin Masse rappelle cependant qu'en pratique le reach est déjà à la portée des annonceurs : "L'absence de mesure globale n'est pas un frein : même s'il n'existe pas encore sur le marché de vision globale, tout est mesurable en audio, levier par levier. De plus, la question du reach ne se pose pas tout à fait puisque tous ces inventaires sont achetables à partir des plateformes programmatiques, qui fournissent des rapports d'achat."

Les deux professionnels présentent le panorama de l'audio digital publié aujourd'hui comme une réponse à un besoin de lisibilité. "Quand un nouveau marché se structure, il faut le rendre compréhensible. Les marques et les agences peuvent constater en regardant ce panorama que pour toutes les typologies de contenus une dizaine de régies et les mêmes technologies sont là pour leur permettre d'activer leurs campagnes", conclut Nicolas Thorin.

L'infographie regroupe et présente les principales régies du secteur ainsi que les adtech équipant l'offre et la demande de l'industrie publicitaire (ad serveurs, SSP et DSP). Elle donne également des indications sur les leviers émergeants, dont le text to speech, l'audio gaming et la publicité en interaction vocale, tous disposant déjà d'acteurs actifs en France.