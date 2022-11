Getinside lève 1,6 million d'euros pour faire du retail media dans vos colis

L'adtech toulousaine lancée aux printemps réunit 40 e-commerçants dans sa plateforme. Elle glisse des publicités dans les colis de ses partenaires.

C'est une toute nouvelle start-up française qui prend l'élan du retail media : Getinside propose de monétiser les colis des e-commerçants. Et pas n'importe comment : "Nous proposons des expériences publicitaires low carbone affinitaires, créatives et positives pour les consommateurs, glissées à l'intérieur de leur colis et qui feront toute la différence", résume Maxime Garrigues, son cofondateur. De quoi assurer un taux d'exposition de 100% aux annonceurs à un moment où attirer l'attention du consommateur n'a jamais été aussi difficile. L'entreprise lancée en mai dernier annonce ce 16 novembre une première levée de 1,6 million d'euros, bouclée cet été auprès de Founders Future, cofondateur de Getinside, et différents business angels parmi lesquels des e-commerçants et des professionnels issus de références de l'adtech française et internationale comme Teads et Pinterest.

Getinside industrialise et transforme en retail média une vieille technique du marketing direct, l'asile colis ou asilage, qui consiste à insérer dans un colis un document, un coupon de réduction, un catalogue ou encore un échantillon en provenance d'une autre société non concurrente. Pour proposer son offre, Getinside rassemble l'inventaire colis d'e-commerçants premium, qui seuls, n'ont pas la force de frappe pour attirer de grandes marques et industrialiser cette nouvelle source de revenus médias. En quelques mois d'existence, la start-up déclare avoir réuni 40 e-commerçants (Le Slip Français, i-run, Nautisports, etc.), assurant un volume de 3,5 millions de colis ouverts à la monétisation par an.

Agence média et créative

"Les e-commerçants qui testent des opérations d'asile colis le font suivant des modèles de gré à gré, cela marche à toute petite échelle. Au-delà, il faut un outil pour industrialiser cela. Je leur offre cet outil ainsi que de grandes marques grâce aux deals que j'ai avec les agences médias", précise Maxime Garrigues. A l'autre bout en effet, Getinside agit en tant qu'agence média et créative en assurant les prises de brief auprès des annonceurs et leurs agences, la conception créative des campagnes, grâce à un studio intégré, et le media planning sur la base des disponibilités en nombre et taille de colis de son réseau d'e-commerçants. Chaque campagne imprimée est envoyée aux entrepôts logistiques des e-commerçants y prenant part. Ces derniers gardent la maîtrise de l'intégration des objets de la campagne aux colis tout en préservant intacte leur data. "Il est très important que Getinside maîtrise et assure la qualité de l'opération de bout en bout car le colis est un média premium et qualitatif tout en laissant à l'e-commerçant le soin de gérer sa data et l'envoi de ses commandes", ajoute l'entrepreneur toulousain.

Entre en scène alors le consommateur qui, en ouvrant sa commande, découvre une carte postale éco-responsable créative et soignée munie du bon message, d'un QR code pour une expérience digitale d'un bon de réduction ou toute sorte d'objets pensés pour n'impacter ni le poids ni la taille du colis tout en lui offrant une vraie valeur ajoutée. Ainsi, le randonneur qui reçoit ses bâtons de marche pourra se voir offrir un topo guide de grande randonnée par l'Office de tourisme de sa région ou des barres énergétiques par une marque de nutrition sportive. Ou encore madame recevant sa box Blissim se verra offrir une réduction pour acheter le cadeau de son compagnon au Petit Ballon. Sans parler des cartes postales, que "vous aurez envie de garder, avec des visuels, des mantras, des citations, etc.".

De quoi séduire des e-commerçants qui se voient dotés gratuitement d'une plateforme leur ouvrant pour la première fois les portes de leur inventaire disponible vers des marques premium et un revenu de minimum 0,25 euro par colis (dans la configuration la plus simple d'une campagne par carte postale uniquement). De quoi aussi séduire des marques, et notamment leurs agences médias, qui pourront trouver leurs cibles sur des environnements inattendus et tout aussi pertinents à un moment clé du parcours d'achat. Les codes QR et codes promo assurent le tracking des conversions. Getinside prend 40% de commission.