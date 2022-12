Médiamétrie s'associe à Nielsen et Kantar pour mesurer les audiences des services de SVOD

Médiamétrie pourra intégrer à sa mesure tout contenu, éditorial et publicitaire, même ceux des plateformes qui n'acceptent pas de collaborer avec des mesureurs externes, comme Netflix en France.

Médiamétrie avait indiqué son intention de mesurer les audiences SVOD avec le même degré de précision que la TV, même sans la coopération des plateformes. Pour cela, l'entreprise dévoile ce 19 décembre sur quels partenaires technologiques elle va s'appuyer : sans surprise, il s'agit de Nielsen et de Kantar, partenaires historiques de la société en France. Ces deux sociétés collaborent également avec Netflix : aux Etats-Unis pour Nielsen et au Brésil pour Kantar.

Nielsen apportera à Médiamétrie la capacité à reconnaître automatiquement des contenus même sans watermarking, c'est-à-dire même sans intégration d'un signal ou "tatouage numérique" inaudible à l'oreille humaine par le fournisseur du service. "Nielsen fournira à Médiamétrie ses technologies de mesure des flux digitaux à domicile par des routeurs Internet, de gestion informatique des contenus digitaux de la télévision, et de reconnaissance des contenus de plateformes de vidéo à la demande. Toutes ces technologies sont déjà mises en œuvre aux Etats-Unis", détaille Médiamétrie dans un communiqué.

C'était une condition sine qua non pour que le mesureur arrive à compter les audiences de contenus éditoriaux et publicitaires de tout type de service à la demande (SVOD, AVOD et chaînes FAST) et ce même lorsque la plateforme ne souhaite pas s'ouvrir aux mesureurs d'audiences externes, comme c'est le cas actuellement encore de Netflix en France. Ce partenariat permettra à Médiamétrie également d'améliorer la prise en compte des nouvelles formes de consommation et stratégies éditoriales de diffusion de ces contenus entre live, replay, preview et contenus exclusifs.

Quant à Kantar, la société fournira "la nouvelle génération de sa technologie de watermarking qui permettra à Médiamétrie d'améliorer la précision de la mesure des contenus TV et vidéo (programmes et publicités), quels que soient leurs modes de consommation et l'écran utilisé par le public", précise Médiamétrie. La technique de watermarking est utilisée depuis plusieurs années par Médiamétrie pour la mesure des chaînes de TV et radio en live et en replay.