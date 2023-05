Valiuz, l'alliance data de l'association familiale Mulliez, accélère sur le retail media

Après une phase de tests en 2022 sur l'open web, Valiuz internalise son offre d'extension d'audience dans une place de marché privative en s'appuyant sur la technologie d'Equativ (ex-Smart).

Valiuz, alliance data de 19 sociétés dont une majorité d'entreprises de l'association familiale Mulliez (Auchan, Boulanger, Decathlon, Kiabi, Norauto, Electro Dépôt, etc.), passe à la vitesse supérieure en proposant à partir de ce 23 mai aux annonceurs de diffuser leurs campagnes aux clients opt-in de ses enseignes membres sur une sélection de sites premium de l'open web.

L'offre d'extension d'audience avec la data des entreprises membres de Valiuz, testée l'année dernière en programmatique avec l'apport d'un prestataire externe, le trading desk Gamned, est désormais totalement internalisée par les équipes de l'alliance. Ces dernières la commercialisent et la packagent afin qu'agences et grands annonceurs puissent les acheter dans une logique de curated deals. "2022 a représenté pour nous une année d'amorçage et d'observation des résultats notamment quant à la puissance de notre data lorsque cette dernière est activée sur l'open web. Désormais, nous passons à la vitesse supérieure en nous rendant autonomes avec nos propres forces commerciales, nos propres traders et en nous appuyant sur une technologie qui nous permet tout de suite d'opérer la curation d'inventaires premium, disponibles en libre-service aux agences et annonceurs pour la mise en place de deals ID", explique Olivier Boutin, leader retail media et monétisation chez Valiuz. "Cela offre au marché une manière beaucoup plus agile d'accéder à notre data tout en renforçant notre contrôle sur cette dernière", précise-t-il.

C'est la plateforme française devenue mondiale Equativ (ex-Smart), référence sur le marché, qui équipe Valiuz en exclusivité : de quoi permettre à l'alliance de capter facilement la demande des agences et grands annonceurs disposant de capacités d'achat en programmatique tout en gardant la main sur le cadre de diffusion sur l'open web et sur les données propriétaires de ses membres, des entreprises particulièrement regardantes sur le respect du RGPD et de la qualité d'activation publicitaire qui est proposée à leurs clients.

Cet accord est également stratégique pour Equativ, dans la bataille que se livrent les plateformes programmatiques afin de proposer au marché des inventaires avec le moins d'intermédiation possible, les SSP s'intégrant directement aux acheteurs via des offres de curated deals, et les DSP aux publishers. Une carte majeure aussi pour permettre à cet acteur jusque-là référent dans l'univers des médias de devenir une technologie de choix dans les logiques de retail media. "En tant que programmatic direct plateforme, nous permettons à Valiuz de mettre en place, selon le modèle de la curation, sa propre place de marché privative centrée sur la donnée propriétaire de ses membres et un accès direct aux éditeurs les plus premium sur le marché français. Valiuz est la plateforme data la plus riche et la plus complète en France avec un reach plus important que les plus gros telcos français (la plateforme revendique 55 millions de clients uniques, dont 40% consentent à partager leurs données à de fins de publicité ciblée, ndlr.), une data first party extrêmement recherchée par les annonceurs. Cet accord est donc stratégique pour nous car il démontre aux retailers la puissance de notre technologie et sa totale adéquation aux besoins des acteurs du retail media", déclare Arnaud Créput, CEO d'Equativ.

Mais les annonces de Valiuz ne s'arrêtent pas là. L'alliance est déjà en discussion avancée avec un DSP du marché pour y prendre un siège afin de rendre son offre accessible à un plus grand nombre d'annonceurs et d'agences en opérant pour ces derniers des campagnes en managed services. D'autre part, Valiuz compte proposer, dès 2024, l'activation de campagnes on site chez certains de ses membres : "Nous souhaitons, dans le futur, proposer à certaines enseignes de l'alliance de les accompagner dans l'activation retail media sur leurs propriétés digitales et physiques en tant que one stop shop, soit en coordonnant des partenaires soit en opérant au sein de Valiuz. Cette approche leur permettra de proposer au marché une lisibilité optimale de leur offre omnicanale", conclut Olivier Boutin. Valiuz compte bien multiplier les annonces dans les mois à venir.