Le groupe Brandtech acquiert Jellyfish

Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. Par la même occasion, Fimalac, propriétaire de Jellyfish depuis 2019, entre au capital de Brandtech.

Le groupe de marketing digital Brandtech, basé à New York et servant de grands groupes mondiaux, y compris en France, annonce ce jeudi 1er juin l'acquisition de Jellyfish, un expert britannique de l'achat média programmatique, digital et retail media, propriété du groupe français Fimalac depuis 2019. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. "Lorsque Fimalac a acquis Jellyfish en 2019, ils ont communiqué que l'ensemble était valorisé à plus de 580 millions d'euros. Si vous considérez que 2022 a été une année de bénéfices record pour Jellyfish, vous pouvez conclure que le deal que nous annonçons mobilise des montants encore plus importants", explique David Jones, PDG et fondateur du groupe Brandtech, au JDN.

Fimalac (propriétaire de Webedia), holding de Marc Ladreit de Lacharrière, cède ses parts dans Jellyfish mais entre au capital de Brandtech. Dans le cadre du deal, Véronique Morali, présidente de Webedia et de Jellyfish, ainsi que le directeur général délégué de Fimalac, Thomas Piquemal, rejoignent le conseil d'administration du groupe Brandtech.

Fondée en 2005 à Londres, Jellyfish est devenue une référence en matière de marketing et médias numériques et à la performance, servant des marques telles que Google, Netflix et Uber. L'entreprise est partenaire officiel d'Amazon, Meta, Google, Salesforce et Snap. "Nous avons étudié le profil de 1 200 sociétés et Jellyfish était de loin la plus appropriée, intéressante et stratégique pour nous : sa couverture est internationale, ce qui est une condition sine qua non pour nos clients, qui sont mondiaux (parmi lesquels on peut citer en France L'Oréal, LVMH, Kering, Danone et Renault, ndlr.) ; son modèle est unique ayant cassé les silos entre le contenu, la data, le média et l'e-commerce de manière très agile ; enfin, l'entreprise est platform first, en tant que partenaire des plus grandes plateformes tech dans le monde", explique Julie Hardy, partenaire du groupe Brandtech en France.

Il a fallu cinq ans à Brandtech pour réussir à concrétiser l'achat de Jellyfish, neuvième acquisition du groupe. "Nous avions approché Jellyfish dès 2016, avant même que Fimalac n'en prenne la participation majoritaire, en 2019. Or Fimalac a ajouté beaucoup de valeur à Jellyfish, en boostant l'internationalisation de l'entreprise et en augmentant ses capacités grâce à la fusion avec d'autres sociétés (dont Tradelab, trading desk français, ndlr.). Mais avec le temps et à force d'échanger ils ont compris qu'ensemble nous serions le premier groupe de marketing exclusivement numérique au monde ", déclare David Jones.

Plus d'un milliard de dollars de revenus projetés

"Quand j'ai créé le groupe Brandtech en 2015, les marques faisaient face à un véritable bouleversement du marketing généré par les avancées technologiques et les usages mobiles. Il leur fallait un acteur capable de faire le lien entre expertise en technologie et en marques, entre les données, les contenus et les plateformes", explique David Jones. Ancien patron d'Havas et Havas Worldwide, il lève alors 300 millions de dollars et lance sa société avec en tête l'objectif d'acquérir des entreprises à forte croissance et très disruptives dans les domaines de la data, de l'e-commerce, du marketing d'influence, de l'intégration d'équipes marketing digitales, du gaming, etc.

Les acquisitions se sont depuis enchaînées : huit en sept ans, parmi lesquelles 55, agence française référence en data marketing, Mobkoi, spécialisé dans la publicité mobile haut de gamme et Oliver, leader mondial de l'in-house marketing (prestataire d'Unilever). Brandtech a également multiplié les investissements minoritaires dans une myriade de sociétés et start-up des secteurs du gaming, du Web3, de l'IA et même chez Pinterest. "Nous étions déjà très forts en contenu, en data et plateformes technologiques mais il nous manquait le média numérique", explique-t-il. Brandtech revendique une croissance organique annuelle de 30% en moyenne ces quatre dernières années.

Avec l'arrivée de Jellyfish, qui garde son nom et sa trajectoire, Brandtech projette plus d'un milliard de dollars de revenus et un portefeuille clients rassemblant huit des dix plus grands annonceurs mondiaux et 49 des 100 plus grands annonceurs. Le groupe ne prévoit pas de restructurations et déclare vouloir garder ses plus de 7 000 employés (2 400 venant de Jellyfish). Dans le giron de Brandtech, Jellyfish va renforcer sa présence mondiale et développer son portefeuille de clients. Jellyfish prend également des parts dans le capital du groupe Brandtech. Le fondateur de l'entreprise, Rob Pierre, est nommé président non-exécutif de Jellyfish pour se concentrer, avec David Jones, sur les fusions et acquisitions pour étendre l'empreinte mondiale de Jellyfish. L'entreprise sera pilotée au quotidien par Nick Emery, partenaire fondateur et PDG de Brandtech Media, qui devient PDG de Jellyfish.