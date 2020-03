Coronavirus : le trafic vocal sur mobile explose de 100% chez Orange

Face à l'épidémie de Covid-19, l'opérateur affirme au JDN que ses réseaux ont bien tenu, en particulier pour Internet, la télévision et l'OTT. Le point sur son plan de continuité d'activité.

Dans la bataille contre le coronavirus, les opérateurs télécoms sont au front. Connexion aux sites d'e-commerce, aux services d'information et de vidéos en streaming, aux applications web pour le télétravail... Leurs réseaux sont sollicités d'une part pour faciliter la vie en confinement et d'autre part pour assurer la continuité d'activité des entreprises. Confronté à cette situation inédite, Orange enregistre depuis le 16 mars un trafic qualifié de "soutenu" sur la data fixe et mobile. "Globalement, il reste inférieur à la charge que notre réseau est habitué à supporter lors d’événements à très forte audience : matchs de foot à forte visibilité, diffusion de nouveaux épisodes de Game of Thrones...", précise un porte-parole. Mais même si le flux n'atteint pas ces pics, il présente cependant la particularité de s'inscrire dans la durée. Quant à la plus forte hausse relevée par l'opérateur, elle concerne le trafic vocal sur mobile qui, dans le même temps, a été multiplié par deux. "Cette progression s'explique pour l'essentiel par un report important des appels issus habituellement des lignes fixes vers le mobile", explique-t-on chez Orange.

Un dimensionnement pour tenir

Le groupe français reste confiant sur sa capacité à maintenir sa qualité de service 24h/24 et 7J/7. "Malgré la croissance des usages, la capacité de nos réseaux a bien tenu, en particulier pour Internet, la télévision et les services OTT (over-the-top, ndlr)", souligne le porte-parole. La charge liée au télétravail reste relativement modérée. "Pas d'inquiétude pour nos clients s'ils doivent télétravailler ou même passer plus de temps à la maison et regarder davantage de contenus vidéo durant la journée. Le réseau d'Orange est dimensionné pour tenir", rassure l'entreprise parisienne, qui indique avoir réalisé des réajustements touchant notamment à ses interconnexions avec d'autres opérateurs. "Nous échangeons en permanence avec les opérateurs tiers pour adapter la capacité", ajoute Orange. "Nos équipes restent pleinement mobilisées pour superviser nos réseaux dans ce contexte de forte modification des activités."

"Orange déprogramme certaines interventions pour faire face à cette crise d'une ampleur exceptionnelle"

Compte tenu de son statut d'opérateur d'importance vitale (OIV), Orange a décidé de prioriser ses interventions techniques pour assurer le bon fonctionnement des services publics en première ligne : hôpitaux, structures de santé, collectivités locales, services d'urgence...

"Orange déprogramme actuellement certaines interventions (liées notamment à des raccordements, ndlr) pour faire face à cette crise d'une ampleur exceptionnelle. Mais dans l'ensemble, et au titre d'OIV, nous continuons à réaliser nos interventions pour permettre la continuité d'activité de nos clients. Pour se faire, nous les contactons pour leur laisser le choix de maintenir ou de décaler les interventions", détaille le groupe. Les clients qui acceptent de reporter les rendez-vous se voient offrir 200 Go de transit supplémentaire dans le cadre de leur contrat mobile Orange ou Sosh. Evidemment, les rendez-vous liés au SAV sont maintenus pour assurer la continuité de service réseau chez les clients.

Une organisation reconfigurée

En coulisses, Orange a reconfiguré son organisation pour faire face à la situation. Une cellule de crise multidisciplinaire a été mise sur pied. Celle-ci diffuse ses directives via l'intranet de l'opérateur historique. "Les équipes RH ainsi que les médecins du travail sont mobilisés pour gérer les situations particulières que nos salariés sont amenés à rencontrer et répondre à leurs interrogations", ajoute Orange. Un plan de continuité d'activité (PCA) a été défini en parallèle. Il concerne les équipes de supervision et d'exploitation réseau, de l'informatique, de la sécurité, mais aussi les équipes juridiques, le support technique ainsi que le personnel et le soutien technique au sein des data centers. Sont également concernés par ce PCA les services clients, les activités digitales, le provisioning des cartes prépayées, ainsi que les unités de facturation.

Enfin depuis l'annonce des mesures de confinement par le gouvernement, Orange recoure au télétravail pour ses salariés chaque fois que c'est possible, "c'est-à-dire dès lors que l'activité peut être réalisée à distance et que l'équipement nécessaire est disponible". Pour les techniciens intervenant dans les data centers et au sein des open space encore en fonctionnement, Orange respecte évidemment les mesures d'hygiène qui s'imposent. Depuis le début de la phase de confinement, le réseau d'Orange n'a souffert d'aucune panne.