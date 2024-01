Boostez gratuitement votre connexion Wifi grâce à cette manipulation que seuls les experts connaissent

Wifi lent et instable ? Avant d'investir dans du matériel coûteux, tentez cette manipulation toute simple depuis votre box pour booster les performances de votre réseau sans fil.

Qui n'a jamais pesté contre la faiblesse du signal Wifi dans certaines pièces de la maison ? Si changer de box ou faire installer un répéteur peut s'avérer coûteux, il existe une astuce toute bête pour améliorer la portée et la performance de votre réseau sans fil. Explications.

Le Wifi que diffuse votre box Internet utilise des fréquences radio situées autour de 2,4GHz ou 5GHz. Or, ces bandes de fréquences peuvent être perturbées par divers appareils tels que fours à micro-ondes, téléphones sans fil, babyphones, etc., qui émettent aussi dans ces longueurs d'ondes. Résultat : un signal Wi-Fi de moins bonne qualité qui ne traverse pas bien les murs et qui subit des interférences.

Heureusement, il est possible d'optimiser vous-même la diffusion de votre Wifi. Le principe est simple : il suffit de changer le canal utilisé pour émettre le signal. En effet, le Wifi 2,4GHz utilise 14 canaux de fréquences légèrement différentes. Par exemple, si votre box sélectionne par défaut le canal 6 et qu'un de vos voisins utilise ce même canal, vos signaux vont se gêner mutuellement et créer des interférences. En switchant vers le canal 1 ou 11 qui sont assez éloignés en fréquences, vous minimiserez les interférences avec vos voisins. Votre débit sera meilleur, surtout si vous êtes en appartement ou en zone urbaine dense.

De plus, plus le numéro du canal est bas en 2.4GHz (1, 6 ou 11), plus la fréquence utilisée est basse et mieux le signal traverse les murs et obstacles. Optez de préférence pour le canal 1.

Cette manipulation est très simple à réaliser depuis l'interface Web de votre box Internet, au niveau des paramètres Wifi. Votre réseau sera temporairement coupé le temps du changement de canal. A essayer d'urgence si votre Wifi rame dans certaines pièces.

Modifier manuellement le canal de diffusion de son Wifi peut vraiment faire des miracles quand on est victime d'interférences avec le réseau des voisins ou d'appareils environnants. Pour un meilleur débit, une latence réduite et une meilleure portée du Wifi dans toute la maison, tentez le coup, c'est bluffant. Votre connexion n'en sera que boostée.

De plus, sachez que la bande 5GHz, également utilisée par certaines box Internet récentes, offre un débit supérieur mais une portée plus faible comparé au 2,4GHz. L'idéal est d'activer les deux bandes de fréquences en simultané, surtout si vous possédez des terminaux compatibles 5GHz tels que des smartphones récents.

Enfin, répétons qu'il est tout à fait possible que le changement de canal Wifi ne suffise pas à régler tous vos soucis de connectivité dans votre logement. L'installation d'un répéteur Wifi, voire le remplacement de votre box obsolète, pourrait vous apporter satisfaction au final.