Le géant chinois des télécommunications a été reconnu coupable mardi dans une vaste procédure pénale, notamment pour vol de secrets industriels et fraude bancaire.

Mardi, Huawei, entreprise chinoise, a été déclarée coupable aux Etats-Unis dans une vaste procédure pénale. A Brooklyn, un jury fédéral a reconnu l’entreprise coupable de 10 des 12 chefs d’accusation criminels engagés contre elle. Huawei était notamment accusée d’avoir trompé des banques concernant ses activités en Iran et d’avoir dérobé des secrets commerciaux à des entreprises américaines.

Un procès d’ampleur et des accusations multiples

Le procès s'est étendu sur plus de deux mois. L'accusation a appelé à la barre plus de 60 témoins, tandis que la défense en a fait comparaître 15. Huawei, de même que trois de ses filiales, étaient visés par 12 chefs d’accusation. Parmi eux figuraient notamment l'entente en vue de commettre des actes de racket, la fraude bancaire, la fraude par voie électronique, la violation des sanctions américaines, le vol concerté de secrets commerciaux et l'entrave à la justice.

Toutefois, l’entreprise a été acquittée de l’accusation d’entente visant à commettre des actes de racket. Ce chef lui reprochait d’avoir opéré comme une organisation criminelle.

L’affaire pénale a débuté en 2018. En 2019, le gouvernement américain a inscrit Huawei sur une liste noire commerciale, limitant ainsi son accès aux technologies américaines. Les autorités américaines affirmaient que l’entreprise représentait une menace pour la sécurité nationale. Des experts estiment toutefois que cette affaire n’a pas véritablement affaibli les activités de la firme chinoise, qui compte plus de 200 000 employés et exerce ses activités dans environ 170 pays.

L’affaire a éclaté en décembre 2018, lorsque Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur de l’entreprise, a été arrêtée au Canada en vertu d’un mandat américain. Elle était soupçonnée d’avoir induit en erreur un banquier de HSBC au sujet des activités de Huawei en Iran, afin de permettre à l’entreprise d’effectuer des transferts de dollars vers et depuis l’Iran, en violation des sanctions américaines. Meng Wanzhou a contesté son extradition vers les Etats-Unis pendant près de trois ans, avant de conclure un accord prévoyant l’abandon des poursuites sous certaines conditions.

L’acte d’accusation de 2018 affirmait que Huawei avait trompé les banques HSBC, Standard Chartered et BNP Paribas au sujet de ses activités commerciales en Iran. En 2020, les procureurs ont ajouté de nouvelles accusations, affirmant que Huawei avait participé à une entente visant à dérober des secrets commerciaux à des entreprises technologiques américaines sur une période de vingt ans.

Lors du procès, les procureurs ont cherché à établir que la firme chinoise avait volé le code source des routeurs de Cisco Systems, dérobé la technologie d’antennes de Quintel et recruté un professeur pour accéder à une carte électronique conçue par CNEX. Ils ont aussi présenté aux jurés une vidéo montrant, selon eux, un employé de Huawei mettant dans son sac à dos une pièce provenant d’un robot employé par T-Mobile pour réaliser des tests. Par ailleurs, un ingénieur de Huawei se serait discrètement introduit sur le stand de Fujitsu, pendant un salon professionnel, pour photographier un appareil.

A l’issue du verdict, Huawei a contesté la décision du jury. Les accusations américaines sont "dénuées de tout fondement juridique et factuel", a déclaré Huawei dans un communiqué, disant "examiner minutieusement" les jugements et envisager "toutes les mesures juridiques nécessaires" pour défendre ses intérêts.