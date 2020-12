Fintech de l'année : découvrez les 8 finalistes

Ce prix, créé par le pôle de compétitivité Finance Innovation, sera remis par un jury de 26 professionnels le 9 décembre 2020. Le JDN est partenaire.

Qui succèdera à Libeo, start-up spécialisée dans le paiement entre entreprises, comme "Fintech de l'année" ? Réponse le 9 décembre 2020, date à laquelle le prix, créé par le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation et dont le JDN est partenaire, sera remis. La cérémonie clôturera l'événement annuel Fin&Tech Community, organisé également par le pôle. Covid-19 oblige, le trophée sera remis virtuellement, en présence du secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O, et du président de Paris Europlace, Augustin de Romanet. La Chaire Dauphine, partenaire du trophée, remettra le prix coup de cœur pour cette édition.

Huit finalistes ont déjà été sélectionnés à l'aide d'un algorithme développé par le cabinet Investance Partners. Chacune d'elle a pitché en visioconférence ce 2 décembre devant un jury composé de 26 dirigeants et experts du secteur de la banque dont Ronan Le Moal, ancien directeur général d'Arkéa et désormais associé fondateur d'Epopée Gestion, Laurent Herbillon, directeur open innovation de BNP Paribas ou encore Romain Meggle, head of innovation lab du GIE Cartes Bancaires. Le JDN participe également au jury.

Voici la liste des 8 finalistes, par ordre alphabétique :

Alma : solution de paiement fractionné destinée aux PME

Cashbee : application d'épargne

Easyblue : plateforme d'assurance (biens, matériel professionnel, RC pro) dédiée aux entrepreneurs indépendants et PME

Greenly : calculateur de CO2 automatique

Hyperlex : solution pour rédiger, négocier et analyser les contrats de toute l'entreprise

Ipaidthat : plateforme d'automatisation de la comptabilité des TPE-PME

Paytweak : solution de paiement à distance sécurisé par email et SMS

Score and secure payment : solutions de création, sécurisation et garantie des moyens de paiements

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le vainqueur du prix remportera un chèque de 5 000 euros, un pack de communication d'une valeur de 10 000 euros (une bannière sur Startup.Info, mise en avant dans l'ensemble des outils de communication du pôle Finance Innovation et de Startup.Info), un an d'adhésion au pôle et la mise en relation avec les partenaires du pôle.

>> Vous pourrez suivre la remise du prix le 9 décembre 2020 en ligne ici.