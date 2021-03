Neoday, le nouveau rendez-vous des néobanques aura lieu le 1er avril

Créé par le pôle de compétitivité Finance Innovation, cet événement se déclinera d'abord en version digitale avant d'avoir lieu en physique le 7 octobre prochain. Le JDN est partenaire.

En 2021, les néobanques auront leur propre événement. Le pôle de compétitivité Finance Innovation lance Neoday, un rendez-vous entièrement dédié aux banques mobiles, dont le JDN est partenaire. Repoussé à deux reprises, confinements oblige, la rencontre aura finalement lieu le 1er avril prochain, sous un format digital. Un événement physique doit avoir lieu le 7 octobre prochain, à La Maison de la Chimie à Paris. "L'édition du 1er avril sera en quelque sorte un échantillon avant le rendez-vous d'octobre", indique Clémence Garnier, en charge de l'organisation de l'événement, qui a identifié une cinquantaine de néobanques françaises. La version en ligne de Neoday durera une après-midi et sera gratuite. Au menu quatre tables rondes dont une baptisée :"De la super-app au marché de niche, densification et évolution du marché des néobanques".

Des représentants français de banques mobiles débattront. Parmi eux : Jérémie Rosseli, directeur de N26 en France, Alexandre Prot, CEO de Qonto, ou encore Stéphanie Biron, CEO de Prismea (groupe Société Générale). D'autres acteurs qui gravitent autour des néobanques seront de la partie, notamment Natixis, Sodexo et le spécialiste de la vérification d'identité Vialink.

Le prix de la néobanque de l'année

L'édition physique prendra place toute la journée avec un mix de tables rondes et keynotes. Les sujets évoqués seront plus spécifiques (néobanques pour professionnels, néobanques vertes, structures créées par les banques…), sans oublier les problématiques du secteur. "Nous nous demanderons quelles seront les néobanques survivantes, car ces acteurs lèvent beaucoup de fonds mais il y a tout un problème de rentabilité. Est-ce que ce modèle va marcher ?" s'interroge Clémence Garnier. Plusieurs salles de stands seront mises en place. En raison du contexte sanitaire, une jauge maximale de 300 personnes a été actée et les contenus seront retransmis en live. Cette fois, l'événement sera payant (sauf pour les néobanques), entre 100 et 500 euros. Deux prix seront également remis lors de cette journée : la néobanque de l'année et le prix de la jeune pousse néobanque de l'année. Si le succès de l'édition physique est au rendez-vous, Finance Innovation prévoit de l'élargir aux néobanques européennes l'année suivante.

Pour s'inscrire à l'édition digitale du 1er avril : https://www.eventbrite.fr/e/billets-neoday-edition-digitale-143968330151

Pour s'inscrire à l'édition physique du 7 octobre : https://neoday-by-pfi.fr/