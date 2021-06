31% des Français ont eu recours au paiement fractionné depuis un an

Selon un sondage OpinionWay pour Floa Bank, le nombre d'utilisateurs de solutions de paiement en plusieurs fois a augmenté de 6 points par rapport à 2020.

On le sait, le paiement sans contact a connu un boom avec la pandémie du Covid. Ce qu'on sait moins, c'est que d'autres moyens de paiement ont aussi enregistré de belles croissances, à l'image du paiement fractionné. Selon un sondage OpinionWay pour Floa Bank (ex-Banque Casino), 31% des Français ont eu recours au paiement en plusieurs fois ces douze derniers mois, soit six points de plus qu'en 2020. Environ 25% des Français ont également utilisé le paiement différé, qui permet de régler un achat 14 ou 30 jours après. "Cela confirme ce qu'on pensait et ressentait sur le marché. Le paiement fractionné est rentré dans les mœurs pendant l'année 2020 et début 2021", observe Marc Lanvin, directeur général délégué de Floa Bank. En moyenne, quatre achats sont effectués par an par les Français via le paiement 3x4x, qu'il soit proposé en ligne ou en magasin. Près de 2 Français sur 3 l'utilisent pour des dépenses inférieures à 500 euros.