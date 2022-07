Hero lève 7,4 millions d'euros pour son offre de paiement et de financement B2B

Une seconde levée qui va permettre à Hero de consolider sa plateforme et de la faire passer à l'échelle paneuropéenne d'ici 2023. La start-up emprunte également 5 millions d'euros.

Après sept mois d'existence, la solution de paiement full stack française Hero procède à sa deuxième levée pour un montant de 12,4 millions d'euros. Un tour de table mené par les fonds allemands Paua Ventures et Embedded/capital, auquel ont pris part les business angels Guillaume Princen de Stripe, Peter O'higgins de Revolut ou Steve Anavi de Qonto pour ne citer qu'eux.

Hero a construit une plateforme de paiement qui fournit du procure-to-pay, à savoir un accompagnement de l'achat au paiement pour les clients, et une solution d'automatisation des tâches pour les fournisseurs, l'order-to-cash. Hero propose notamment des options de paiement en plusieurs fois (étalé jusqu'à 60) ou instantané. Objectif : accorder du crédit aux entreprises B2B, agréger les canaux de vente et les moyens de paiement et intégrer la solution Hero aux logiciels tiers type marketplace, ERP ou outils de comptabilité.

"Nos clients réalisent entre un et cent millions d'euros de chiffre d'affaires"

Aujourd'hui, plus de 200 marchands ont adopté la solution Hero, principalement des grossistes spécialisés dans la mode, le bâtiment, la beauté, l'alimentation ou encore la logistique. "Nos clients réalisent entre un et cent millions d'euros de chiffre d'affaires", précise Roland Jais Nielsen, fondateur de Hero qui prélève une commission fixe qui oscille entre 0,9% et 3,9% pour les entreprises réalisant jusqu'à trois millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà, une rémunération est négociée sur mesure.

Cette nouvelle levée est composée de cinq millions de dette et 7,4 millions d'equity, la première partie servira à couvrir les encours clients, la deuxième doit permettre à la fintech d'assumer ses coûts de fonctionnement et de se développer. Entre 10 et 15 collaborateurs sont attendus d'ici le 1er trimestre 2023. Des profils de commerciaux et de développeurs full stack et produit sont recherchés. "Nous avons aussi l'ambition d'accompagner nos marchands sur le plan paneuropéen", précise Roland Jais Nielsen. La start-up pronostique un runway entre 18 à 24 mois qui doit lui permettre d'enregistrer 240 millions d'euros de volume de transaction d'ici fin 2023.