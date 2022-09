Binance, un acteur (trop) imposant dans la guerre des stablecoins

Fin septembre, Binance convertira automatiquement certains stablecoins dollars en BUSD, dont l'USDC de Circle, mais pas l'USDT de Tether. De quoi redessiner le paysage des crypto dites stables.

C'est à travers un communiqué lapidaire que la plateforme d'échange Binance a annoncé le 5 septembre dernier la conversion automatique de trois stablecoins dollar (USDC, USDP et TUSD) en BUSD, le stablecoin maison, à partir du 29 septembre 2022. Une décision qui pourrait marquer un tournant dans la guerre que se livrent ces cryptomonnaies réputées stables et qui confirme les grandes ambitions de Binance.

Concrètement, à partir du 29 septembre donc, les utilisateurs de la plateforme et détenteurs d'USDC, d'USDP et de TUSD, verront leurs fonds automatiquement convertis en BUSD. Il en va de même pour les personnes déposant ces trois mêmes cryptomonnaies à partir de la même date.

Pour l'utilisateur, cela ne change pas grand-chose, puisque les quatre stablecoins sont censés être à parité avec le dollar américain. Cependant, l'annonce n'est pas du tout anecdotique. D'une part, elle consacre la mainmise du BUSD sur Binance et prévoit la suppression de certaines paires de changes, comme USDC/BUSD et USDC/USDT. D'autre part, la plus importante plateforme d'échange au monde épargne sans raison apparente l'USDT de Tether, qui va renforcer son hégémonie sans rien faire. Au-delà de la guerre des stablecoins, avec cette décision, Binance confirme son emprise sur l'écosystème crypto.

Le Binance USD (BUSD), nouvelle arme du géant Binance

Le Binance USD (BUSD), un stablecoin maison… ou presque

Bien implanté dans le top 10 des plus importantes capitalisations cryptos, le BUSD est un stablecoin centralisé répliquant le cours du dollar américain. A ce titre, c'est un concurrent direct de l'USDT de Tether et de l'USDC de Circle. Il fait aussi face aux stablecoins décentralisés, comme le DAI de MakerDAO. Présenté comme le stablecoin de Binance, le BUSD est en fait émis par la société américaine Paxos. Cette dernière émet également un stablecoin répliquant le cours de l'once d'or, le PAX Gold (PAXG) et… l'USDP, dont nous parlerons dans les paragraphes suivants.

Le BUSD est considéré comme l'un des stablecoins les plus sûrs du marché. En effet, Paxos est transparente sur les réserves, qui sont soit du cash sur des comptes bancaires américains soit des bons du Trésor. En d'autres termes, 100 % des BUSD émis sont garantis. On ne peut pas en dire autant de Tether, qui a connu des déboires avec la SEC, le régulateur financier américain.

Un avantage quasi déloyal

À partir du 29 septembre 2022, il n'y aura donc plus d'USDC, d'USDP et de TUSD sur Binance. Ces trois cryptomonnaies seront automatiquement converties en BUSD. Au-delà de l'aspect dépôt et retrait, c'est de nombreuses paires de changes qui seront supprimées, ainsi que des placements générant des revenus passifs. L'utilisateur n'a rien à craindre, car, s'il ne le convertit pas de lui-même, Binance retirera automatiquement les fonds immobilisés, les convertira en BUSD et les restituera sur le portefeuille de l'utilisateur.

Sans le dire ouvertement, Binance a donc pris la décision de donner un avantage considérable, presque déloyal, à son BUSD. Ce dernier sera désormais le principal stablecoin de la plus grande plateforme d'échange au monde. Cette décision va indirectement faire du mal aux trois stablecoins dollars automatiquement convertis en BUSD. Mais tous ne seront pas touchés de la même façon.

Emettrice du BUSD et de l'USDP, Paxos ne voit pas vraiment d'inconvénient à ce que le second s'efface au profit du premier. En effet, il n'y aura ni plus ni moins de stablecoins Paxos en circulation. Concernant le TrueUSD (TUSD), il s'agit d'un "petit" stablecoin avec une part de marché très inférieure à celle du BUSD, de l'USDT et de l'USDC. En revanche, ce n'est pas la même chanson du côté de l'USDC.

Les conséquences de la décision de Binance

La bataille USDC – USDT abritée par Binance

Bien que cela puisse être contesté pour des questions de concurrence, Binance a le droit de prioriser son stablecoin sur sa plateforme d'échange. En revanche, elle s'implique directement dans la guerre des stablecoins et notamment la bataille entre l'USDT et l'USDC.

L'USDT de Tether est épargné par la décision de Binance, sans qu'aucune raison n'ait été donnée. Si un porte-parole de Binance a indiqué que l'USDT pourrait lui aussi, à l'avenir, être converti en BUSD, la décision actuelle accorde un avantage considérable à Tether. Et ce alors que Tether voit sa part de marché se réduire de plus en plus au fil des mois, ou plutôt au fil des affaires l'impliquant.

En effet, Tether n'est pas vraiment transparent sur ses réserves depuis sa création. En 2021, on apprenait que la société américaine n'avait garanti qu'environ 30 % des USDT en circulation. Au contraire, Circle, société émettrice de l'USD Coin (USDC), a toujours été très transparente sur ses réserves, au point de réaliser des audits mensuels. Ce statut de bon élève permettait à l'USDC de rattraper son retard, petit à petit, sur l'USDT en termes de capitalisation.

Nul doute que la décision unilatérale de Binance va donner un avantage considérable à l'USDT. En effet, Binance est la plus grande plateforme d'échange au monde, la plus utilisée et celle qui détient le plus d'USDT et d'USDC. Ainsi, la plateforme va se délester de près de deux milliards d'USDC, tout en conservant ses USDT. Il est encore difficile de dire comment Circle va encaisser cette affaire, alors que l'entreprise vient de lancer l'EUROC, un stablecoin euro.

Binance, une ambition sans limites dans les cryptomonnaies

Il semble loin le temps où Binance brillait par son opacité. Alors que la plateforme est dite "d'origine chinoise", car sans véritable siège social, son président et fondateur, Changpeng Zhao, dit CZ, a fait des pieds et des mains depuis quelques années pour collaborer avec les régulateurs de nombreux pays.

L'un de ces pays est la France, puisque Binance a obtenu l'enregistrement PSAN en mai 2022, après y avoir implanté une société. Si elle est bienvenue, cette collaboration avec les régulateurs renforce toutefois la puissance de Binance sur l'écosystème crypto. En effet, dans les protocoles utilisant le consensus de la preuve d'enjeu, Binance fait régulièrement partie des plus importants validateurs. Elle est également très présente dans les pools de finance décentralisée.

Par ailleurs, Binance finance de très nombreux projets cryptos en prenant une part importante du capital de ces projets. La plateforme signe aussi de nombreux partenariats avec des influenceurs cryptos, y compris en France. A l'étranger, la plateforme a financé un hub crypto à Dubaï, a lancé une marketplace de NFTs et continue de soutenir et d'organiser des évènements à travers le monde. La toute-puissance de Binance sur la crypto n'est donc pas prête de s'arrêter.