Suivez le Mastercard Innovation Forum en direct sur le JDN le 8 décembre prochain

Le Web3 promet de tout bouleverser : les modèles économiques, la relation client, les RH et même la notion de divertissement ! Mais comment ? Pour le savoir, suivez le 8 décembre, en direct sur le Journal du Net, le Mastercard Innovation Forum.

Pour la 7e année consécutive, Mastercard organise son Forum annuel de l'innovation, qui se tiendra de 9h30 à 16 heures le 8 décembre au Stade de France. Ce jour de conférences et keynotes réservés aux partenaires du groupe sera diffusé en direct sur le JDN, partenaire de l'événement.

Le thème cette année sera "Together Towards Tomorrow - A world Beyond". Metavers, crypto monnaies, blockchain, ces mots sont rentrés de manière rapide et massive dans le champ de l'économie et du travail. Est-ce là un phénomène de mode uniquement ? une révolution ? Vers quel futur allons-nous avec ce web 3.0, dans le monde économique et du travail ?

Parmi les intervenants qui débâteront de ces sujets, on trouve par exemple Sébastien Borget, CEO de Sandbox, qui livrera sa vision de la transformation de l'expérience consommateurs à travers les métavers. Lindsay Mcinerney, qui a créé The 6THWall avec les acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis, une société d'entertainment qui inclut des communautés dans la création via la blockchain, reviendra sur les bouleversements amenés par le Web3 dans les modèles économiques. Martin Etheridge vice-président de Mastercard, éclaircira lui le débat parfois complexe sur les crypto-monnaies et esquissera les pistes d'avenir.

Ainsi, le déploiement du métavers, l'essor des crypto-monnaies et des NFT dessinent les contours d'un futur disruptif. Certains y voyant même une révolution comparable à l'arrivée des téléphones portables ou l'avènement des réseaux sociaux. "L'édition 2022 du MIF interroge toutes ces dimensions, cherche à cerner les opportunités, dessiner les limites et imaginer les solutions pour qu'émerge un futur responsable et partagé", explique Brice van de Walle, directeur général de Mastercard France.

Rendez-vous donc le 8 décembre pour suivre l'événement en direct depuis la page d'accueil du JDN, dès 9h30 !