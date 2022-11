Entre concurrence et entraide : l'ambivalence de l'écosystème crypto

La jeunesse de l'écosystème crypto oblige ses acteurs à se faire concurrence tout en se soutenant dans les moments critiques. La crise sans précédent que connaît FTX illustre bien cette ambiguïté.

"Let's rebuild" promet Changpeng Zhao (CZ), fondateur de Binance, lorsqu'il annonce via un tweet lancer un fonds de redressement de l'industrie crypto… Reconstruire alors que l'exchange de son concurrent Sam Bankman-Fried (SBF) lui s'effondre. Entre sollicitude et rivalité, retour sur l'ambivalence de tout un écosystème.

Frères ennemis

Les deux géants CZ et SBF se mènent la vie dure depuis plusieurs années. En septembre 2019, quelqu'un tente d'entraîner des liquidations en cascade sur Binance Futures. Cette manipulation des cours aurait pu tuer la plateforme naissante de trading de futures de Binance. Grâce à un système de prix index, la Binance futures s'en sort presque indemne. Une faille API permet d'identifier l'auteur de l'attaque, qui n'est autre… qu'Alameda, la société de trading de FTX.

Début novembre 2022, un article de Coindesk révèle que sur les 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda, 3,66 milliards sont des FTT, crypto-monnaie native de FTX. Les fonds d'Alameda reposent donc sur la crypto-monnaie de sa société sœur, et non sur un actif indépendant comme une monnaie fiduciaire ou une autre crypto-monnaie.

Quelques jours plus tard, Binance liquide 22 999 999 FTT. CZ tweete : "nous ne soutiendrons pas les personnes qui font pression sur d'autres acteurs du secteur dans leur dos. En avant. " La machine infernale est lancée. Les problèmes de liquidités pointés du doigt par CZ deviennent bien réels, pour FTX cette fois. Prophétie auto-réalisatrice. La débâcle des investisseurs force FTX à stopper les retraits.

Rebondissement inattendu : FTX demande de l'aide à Binance. Serait-ce le début d'une réconciliation ? CZ annonce avoir signé une lettre d'intention non contraignante, dans l'intention d'acquérir FTX. SBF ne tarit pas d'éloges au sujet de son concurrent : "CZ a fait, et continuera à faire, un travail incroyable pour développer l'écosystème cryptographique mondial et créer un monde économique plus libre." Tant de compliments vains. 24 heures plus tard, Binance renonce à l'acquisition. Douche froide pour SBF. La bouée de sauvetage Binance qui l'empêchait de se noyer vient de disparaître…

Hypocrisie

On ne récolte que ce que l'on sème. Été 2021, BlockFi rencontre des difficultés. La plateforme de prêts crypto signe un deal avec FTX.us pour une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars. L'accord incluait aussi une clause de rachat.

Novembre 2022, BlockFi suspend les retraits car son exposition à FTX, en pleine crise de liquidités, est trop importante. Des révélations viennent entacher le dévouement de FTX lors de sa rescousse de BlockFi. Derrière l'accord se cachait un dessein bien moins louable. Selon un des employés de BlockFi, "la seule raison pour laquelle FTX nous a renfloué était d'obtenir les fonds de nos utilisateurs pour les utiliser dans leur sombre stratégie. Ils ont exercé une pression énorme pour que les fonds de BlockFi soient transférés à la garde de FTX. Les employés ont été informés par les dirigeants de ne pas poser de questions sur le transfert". Le transfert de fonds a permis à FTX de renflouer ses propres fonds. Un retour de bâton qui fait mal à FTX.

Fragilité

Interrogé sur l'effondrement de FTX lors de la conférence LaBitConf à Buenos Aires, Vitalik Buterin , cofondateur de la blockchain Ethereum et figure influente de la communauté crypto au même titre que SBF ou CZ, estime que l'effondrement de l'écosystème Terra Luna aura un impact moindre sur le long terme que celui de l'empire de SBF. Il exprime ses inquiétudes quant aux conséquences durables de ce crash pour l'ensemble de l'écosystème. Afin de comprendre l'ambiguïté entre concurrence et entraide, il faut dissocier le marché crypto des marchés traditionnels. Il est très jeune et fragile. Ses acteurs sont nombreux mais la confiance que leur accordent les investisseurs peut s'effriter brutalement indépendamment de leur taille, preuve avec l'effondrement de FTX. En période de bull market, les protocoles crypto déploient des campagnes marketing agressives et redoublent d'effort pour se différencier les uns des autres. Pourtant lorsqu'un géant crypto tombe, ce n'est pas l'heure des réjouissances pour autant, car toute l'industrie entière en subit les conséquences. L'effet boule de neige pourrait déclencher une avalanche… de tout l'écosystème.

En réponse aux propos de Vitalik Buterin , CZ ajoute que "l'incident a fait reculer le secteur de quelques années".

Un dernier espoir persiste néanmoins pour FTX : Justin Sun, créateur de la blockchain Tron, aurait l'intention de lui venir en aide et indique que "c'est un moment important de notre industrie et il est important de montrer une forte unité". Magouille supplémentaire ou réelle volonté d'aider ?