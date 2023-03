Ledger lève 100 millions d'euros et étend sa série C à 456 millions

Plus de deux ans après le début de sa série C, Ledger séduit True Global Ventures, Digital Finance Group et VaynerFund, sur une valorisation à 1,3 milliard d'euros.

Ce jeudi 30 mars, la licorne française Ledger annonce compléter sa série C avec une levée de 100 millions d'euros, auprès de True Global Ventures, Digital Finance Group et VaynerFund, "majoritairement constituée de capitaux propres", selon un porte-parole de Ledger, qui évoque au JDN "un petit montant en dette". Ce tour de table porte le total de cette série, débutée en 2021, à 456 millions d'euros et la valorisation de Ledger à 1,3 milliard d'euros.

Plus de 40 000 exemplaires de Stax déjà écoulés

Dans un marché crypto compliqué, l'entreprise française prospère : la chute de FTX en fin d'année 2022 et ses dommages collatéraux sur des entités comme Genesis ou Gemini furent la meilleure campagne de promotion des offres de sécurisation d'actifs numériques de la firme. Son produit phare, le portefeuille crypto physique Ledger Nano S, s'est écoulé à plus de six millions d'exemplaires depuis son lancement en 2016, avec des records de vente en novembre et décembre dernier. Quant au Stax, portefeuille conçu avec l'ex-ingénieur d'Apple Tony Fadell et appelé à devenir l'appareil phare de Ledger, il s'est écoulé à plus de 40 000 exemplaires depuis sa sortie en décembre dernier, selon nos informations. Malgré la concurrence historique de Trezor ou Coldcard sur ce marché des portefeuilles cryptophysiques, les solutions de Ledger occupent plus de 70% du marché, selon nos sources.

Pascal Gauthier, CEO de Ledger. © Samuel Kirszenbaum

"2022 a été une année exceptionnelle pour Ledger, avec en point d'orgue le lancement de Ledger Stax lors de l'événement Ledger Op3n à Paris", confirme le PDG de Ledger, Pascal Gauthier.

L'offre de l'entreprise dépasse aujourd'hui le seul cadre des wallets pour particuliers, comme le démontrent son service dédié à la sécurisation d'actifs pour les entreprises, Ledger Enterprise, ou encore sa diversification sur les NFT avec Ledger Market, sa plateforme de lancement de collections. Enfin, sa plateforme de finance décentralisée Ledger Live compte aujourd'hui 1,5 million d'utilisateurs mensuels.