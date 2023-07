Dougs lève 25 millions d'euros pour sa solution Saas d'expertise comptable

La jeune pousse entend doubler ses effectifs en recrutant 250 personnes et se lancer en Allemagne et au Royaume-Uni d'ici 2025.

Le lyonnais Dougs annonce ce 5 juillet avoir bouclé une première levée de fonds de 25 millions d'euros auprès du fonds britannique Expedition Growth Capital. Les associés de la "comptatech", Florent Galland, Véronique Maurice, Sarah Jaouani et Patrick Maurice (président), gardent la majorité des parts.

Pour ce dernier, Dougs n'a rien de plus qu'un cabinet d'expertise comptable. Simplement, entre l'accompagnement humain et son application, la solution Saas réunit le "meilleur des deux mondes à un prix accessible, pour simplifier la vie des entrepreneurs". La jeune pousse propose par exemple des packs de gestion d'activité à partir de 49 euros hors taxes par mois pour les entreprises individuelles relevant des bénéfices non-commerciaux (BNC) et à partir de 79 euros hors taxes par mois pour les SASU, EURL, SAS et SARL. Sur son application synchronisée avec les banques, Dougs a créé "la possibilité pour le dirigeant d'avoir un tableau de bord mis à jour quotidiennement, qui permet de connaître le résultat de son entreprise en temps réel", met en avant Patrick Maurice.

Si la start-up, "rentable dès ses débuts", cible uniquement les très petites entreprises (TPE), sa solution pourrait tout à fait convenir à des sociétés plus importantes. "Ayant été bootstrappés, c'est-à-dire que nous n'avions pas levé de fonds, nous avons dû adopter une vitesse qui correspondait à nos capacités financières, rappelle le président. Aujourd'hui, les fonds levés nous ouvrent de nouveaux horizons. Nous pourrions nous adresser à toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2026."

L'enveloppe récoltée auprès d'Expedition Growth Capital permettra aussi à la start-up, qui revendique 15 millions d'euros de revenus récurrents annuels (ARR), de doubler ses effectifs pour atteindre 500 salariés en 2025. Dougs prévoit par ailleurs de déployer sa solution en Allemagne et au Royaume-Uni, marchés choisis pour leur similarité au marché français. "Dans moins de huit ans, nous aurons 100 000 clients. C'est notre objectif, dévoile aussi Patrick Maurice. Aujourd'hui, nous en avons presque 14 000, un nombre en croissance de 50% par an".