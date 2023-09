Aux Paris Innovation Nights, la communauté crypto fait de 2024 une année charnière

Avec le règlement MiCA en ligne de mire, les différents acteurs présents aux Paris Innovation Nights espèrent que les écosystèmes crypto français et européen passent un cap en 2024.

Une partie de l'écosystème du Web3 s'est donnée rendez-vous aux Paris Innovation Nights dans la soirée du 21 septembre au Palais Brongniart, à Paris. Pendant cet événement organisé par La Place Fintech Defi et Paris Blockchain Society, une variété de thème a été évoquée : régulation, dernières innovations, rôle du secteur bancaire… Mais les cinq conférenciers se sont retrouvés sur un point : dans les mois à venir, la communauté cryptomonnaie va aborder un tournant décisif.

Pour bien négocier ce virage, tous les acteurs vont devoir "anticiper le règlement MiCA", prévient Stéphanie Cabossioras, directrice exécutive de Binance France. Ce règlement européen, applicable en décembre 2024, va rendre possible la délivrance d'un passeport européen permettant aux entreprises cryptos enregistrées auprès des superviseurs nationaux d'opérer dans l'ensemble de l'UE. Et la France pourrait profiter de la situation. "Ceux qui ont un agrément PSAN pourront le convertir en agrément MiCA et seront parmi les premiers à bénéficier du passeport européen", anticipe Stéphanie Cabossieras.

Outre cet avantage comparatif, le règlement MiCA apportera davantage de sécurité et de confiance dans les transactions crypto. "Le message est positif. Tout l'écosystème juridique se construit et c'est tant mieux. La définition juridique d'un échange vient donner de la valeur à l'échange économique", souligne Hubert de Vauplane, partner chez Kramer Levin. L'établissement d'une réglementation claire va faire de 2024 une "année bascule", prédit Stéphane Blemus, secrétaire général de Forge, la filiale crypto de Société Générale. "2024 sera une année clef pour passer d'une logique de test à une logique d'industrialisation". Surtout, "le règlement MiCA va ouvrir de nouvelles possibilités de rapprochement".

"La finance traditionnelle a tout intérêt à collaborer avec la crypto, et inversement"

Ce rapprochement entre les acteurs du Web3 et les institutions traditionnelles, a été assez timide en Europe, d'après Stéphane Blemus. "Les Etats-Unis sont très en avance." Si les banques européennes "commencent à investir", le conservatisme "a régné pendant longtemps". "Il faut que le secteur bancaire traditionnel accepte un certain nombre de dangers, qui seront certes moins nombreux grâce à MiCA, mais il a tout intérêt à collaborer avec ces nouveaux acteurs, et inversement".

Une telle collaboration entre ces deux mondes sera "l'un des enjeux majeurs de 2024", pour Stéphanie Cabossioras. "De nouveaux produits pourraient aboutir de cette rencontre entre la finance traditionnelle et la crypto, et tant mieux si cela se passe en France". "Ce rapprochement devrait s'opérer dans trois domaines : les paiements, les stablecoins et les titres financiers".

L'application du règlement MiCA et la probable collaboration qui en découle entre les acteurs du Web3 et ceux des institutions traditionnelles pourraient bouleverser l'écosystème crypto en 2024. Mais pour Jérôme de Tichey, président d'Ethereum France, la prochaine révolution a un autre nom : l'account abstraction, qui simplifie la gestion des frais lors de transactions. Cette solution permet également de "déployer un smart wallet et d'y définir des règles personnalisées de manière arbitraire". "C'est un véritable bouleversement qui s'annonce". Un de plus.