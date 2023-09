Spécialiste de l'onboarding BtoB, Ondorse lève 3,8 millions d'euros

Cette start-up qui automatise le processus de vérification d'identité des entreprises veut profiter de cette levée pour accélérer son expansion européenne.

On prend les mêmes et on recommence. Après avoir levé 1,2 million d'euros en avril 2022, Ondorse annonce ce 27 septembre boucler un tour de table de 3,8 millions d'euros auprès des mêmes investisseurs : Eurazeo, Isai et quelques business angels venant de Stripe, iBanFirst et Qonto.

La start-up, qui automatise le processus de vérification d'identité des entreprises, a su séduire plusieurs fintechs. Elle compte parmi ses clients notamment Alan, Evy et Piana. "Lorsque les fintechs veulent intégrer à leur solution des nouvelles entreprises, de nombreuses vérifications très longues doivent être effectuées", rappelle souligne Aymeric Boëlle, président et co-fondateur. "Nous construisons toute l'infrastructure d'onboarding qui permet à n'importe quelle fintech de proposer à leurs utilisateurs une entrée en relation fluide, simple et rapide".

Cette architecture comprend une longue série de services et d'informations : vérification des pièces d'identité, score de solvabilité, registres officiels des sociétés, registres des bénéficiaires effectifs… Pour le moment, les clients d'Ondorse sont principalement des fintechs car celles-ci "ont un rythme d'adoption plus rapide que les entreprises provenant d'autres secteurs". Mais à terme, la start-up créée en 2022 entend bien proposer sa plateforme à "des marketplaces qui, avec le DSA, ont des besoins de vérification similaires car elles sont responsables des produits vendus sur leur site".

Avant de conquérir de nouveaux secteurs, Ondorse veut profiter de cette levée de fonds pour accélérer son expansion européenne et continuer le développement de sa plateforme. Avec en ligne de mire l'objectif "d'atteindre la rentabilité le plus rapidement possible".