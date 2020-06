5 pistes simples pour réduire ses dépenses de logement pendant la crise

Des actions rapides à mettre en oeuvre peuvent permettre d'économiser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros chaque mois sur le budget que l'on consacre à son habitation.

Nombreux sont les Français, malgré les dispositifs déployés par le gouvernement, à pâtir d'une baisse de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si certaines dépenses sont incompressibles, d'autres, en revanche, peuvent être réduites. Voici trois pistes de réflexion à considérer.

Renégocier son crédit immobilier

Vous faites partie des heureux propriétaires de votre résidence principale ? Vous l'avez achetée à crédit et n'avez toujours pas fini de la rembourser ? Vous pouvez peut-être faire baisser le montant de vos échéances de prêt en renégociant votre crédit. Avant de vous lancer, commencez par consulter notre article dédié pour savoir si vous avez intérêt ou non à recourir à la renégociation. Car si elle permet d'échapper aux indemnités de remboursement anticipé qu'engendrerait le rachat de votre crédit actuel par une autre banque, cette démarche induit tout de même des frais dont le montant ne doit évidemment pas dépasser le gain à escompter sur le coût du crédit. A noter que les emprunteurs qui ont déjà procédé à des renégociations ces dernières années peuvent encore avoir intérêt à le faire. Pour aller plus loin dans la réflexion, le mieux est encore de procéder à une simulation. Via l'outil accessible sur le site du courtier Meilleurtaux, par exemple.

Changer d'assurances emprunteur et habitation

Qui dit occupation d'un logement dit assurance habitation, voire même assurance emprunteur pour ceux qui sont propriétaires de leur résidence. Aujourd'hui, la loi facilite le changement de contrat d'assurance permettant ainsi d'économiser sur ce poste de dépenses. Encore faut-il savoir avec quel acteur faire des infidélités au contrat d'assurance de prêt vendu par la banque prêteuse. Là encore, des outils en ligne sont disponibles, comme le courtier Magnolia pour l'assurance emprunteur ou encore Lelynx ou LesFurets pour l'assurance habitation. Une fois votre choix arrêté, vient ensuite l'étape de la résiliation. Le JDN met à votre disposition des lettres types de résiliation d'assurance spécifiques, comme ce modèle de lettre de résiliation d'assurance habitation.

Regrouper ses crédits

Cette solution n'a peut-être rien de miraculeux, mais elle peut déjà permettre d'y voir plus clair. Le regroupement de crédit permet en effet aux emprunteurs ayant souscrit des crédits à la consommation ou des prêts immobiliers de rassembler l'ensemble de leurs échéances à l'intérieur d'un unique prêt et de n'acquitter plus qu'une seule mensualité. Une fois de plus, des calculs s'imposent pour vérifier que, dans la pratique, cette solution est bel et bien avantageuse d'un point de vue financier.

Déménager

Cette solution s'avère un peu moins rapide à mettre en oeuvre que les trois précédentes. Et pourtant, déménager pour un logement moins cher est la solution la plus évidente lorsqu'il s'agit de faire des économies sur son budget logement. Une formalité, ou presque, lorsqu'on est locataire (en dehors des contraintes administratives que cela induit : état des lieux, remise des clés, restitution du dépôt de garantie, déménagement...) et un casse-tête, parfois, lorsqu'on est propriétaire (prêt relais ou location temporaire si l'on rachète dans la foulée, location longue durée si ce n'est pas le cas, sans compter, là aussi, l'incontournable étape du déménagement). Mais le jeu peut en valoir la chandelle, notamment dans les grandes villes, où les prix immobiliers ont flambé ces dernières années. A l'heure où le télétravail reste la règle dans de nombreuses entreprises, pourquoi ne pas aviser des agglomérations plus petites, où les tarifs de la pierre seront moins élevés, voire, carrément, s'installer à la campagne ? Reste encore à savoir si la conversion des entreprises au télétravail sera durable dans le temps.

Changer de fournisseur d'énergie

Vous êtes client des fournisseurs historiques et êtes satisfaits du service. Mais des alternatives moins chères pourraient tout aussi bien faire l'affaire. Là encore, des outils en ligne permettent d'identifier les offres qui répondent à vos besoins, comme les comparateurs de QueChoisir. Ceux que la paperasse rebute peuvent faire appel aux acteurs qui, rémunérés par les fournisseurs en tant qu'apporteurs d'affaires, effectuent les changements de contrat gratuitement pour le compte des consommateurs. C'est le cas de Bemove, filiale de CCM Benchmark, éditeur du JDN.